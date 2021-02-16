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МАЗ построит новый автобусный завод? Подробности пока не разглашаются

16.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Во время выступления на IV Всебелорусском народном собрании гендиректор МАЗа Валерий Иванкович озвучил планы по строительству совершенно нового автобусного завода. Что известно о проекте?

Дословно Иванкович на ВНС сказал следующее: «Автобусы — самый востребованный продукт на сегодня в портфеле заказов МАЗа. Электробус или дизельный автобус 3-го поколения мы изготавливаем только под заказ. Мощности, к сожалению, ограничены, и мы уже не можем удовлетворить заявки всех наших клиентов. В декабре 2020 года открыли новое сборочное производство электротранспорта в Жодино. Но и этого сейчас мало. Поэтому разработан проект нового современного автобусного завода».

Мы обратились в пресс-службу МАЗа, чтобы выяснить подробности. «Проект находится на стадии согласования, его технические и экономические параметры пока не разглашаются», — пояснили в пресс-службе. Однако пообещали, что в скором будущем информации станет больше.

МАЗ построит новый автобусный завод? Подробности пока не разглашаются

Приказ о создании в структуре МАЗа автобусного производства был подписан 15 июня 1992 года. Проект оказался сверхуспешным. Спрос на автобусы МАЗ всегда превышал предложение и производственные возможности Минского автомобильного завода.

МАЗ построит новый автобусный завод? Подробности пока не разглашаются

Как можно предположить из указанного выше, проблема всегда заключалась как раз в недостаточных площадях. Насколько известно, главный автобусный цех строился и проектировался еще при СССР и предназначался совсем для другого — для финальной сборки многоосных шасси пусковых установок мобильных ракетных комплексов стратегического назначения. То есть главная автобусная производственная площадка МАЗа это не специально спроектированное производство, а адаптированное с рядом врожденных недостатков — тесно, далеко не оптимально с точки зрения планировки и промышленной архитектуры.

Сегодня только в рамках территории МАЗа производство автобусов «разбросано» по нескольким заметно удаленным друг от друга точкам, расположенным в разных концах завода. А каркасы для некоторых моделей варят вообще в Дзержинске и доставляют в Минск на буксире. Это лишние затраты как средств, так и времени.

Соответственно, решение о возведении новой современной специально спроектированной производственной автобусной площадки является абсолютно верным. Конечно, стоило заняться этим еще лет 20 назад, но лучше поздно, чем никогда.


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Теги: Минск
 
 
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Во время выступления на IV Всебелорусском народном собрании гендиректор МАЗа Валерий Иванкович озвучил планы по строительству совершенно нового автобусного...
 
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