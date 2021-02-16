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Минские власти предупредили об использовании эвакуаторов во время очистки снега

16.02.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В столице усилят работу по расчистке снега, в том числе активнее задействуют эвакуаторы для перемещения машин, которые мешают уборке улиц и дворовых проездов, сообщили в Мингорисполкоме. В ближайшую субботу вновь хотят привлечь к уборке снега горожан.

«На территориях, закрепленных за предприятиями торговли, нужно принять исчерпывающие меры по качественной и своевременной уборке снега и наледи, — потребовал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. — Речь идет о безопасности горожан, потому организации торговли, как посещаемые объекты, обязаны обеспечивать порядок».

«По словам главного государственного санитарного врача Минска Светланы Ермак, в период с 8 по 12 февраля проверено более 3 тыс. городских территорий, в 12,5% из которых выявлены недостатки по качеству уборки снега. Объекты торговли оказались среди тех, к кому было больше всего претензий, приводит статистику пресс-служба комитета. За этот период оштрафованы 38 должностных и одно юридическое лицо, в отношении еще 72 должностных лиц начаты административные процессы.

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Теги: Минск
 
 
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В столице усилят работу по расчистке снега, в том числе активнее задействуют эвакуаторы для перемещения машин, которые мешают уборке улиц и дворовых проездов,...
 
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