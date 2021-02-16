Ученые обвинили Юпитер в падении астероида, уничтожившего динозавров

Источник материала: Onliner

Одна из старейших загадок массового вымирания на Земле может быть решена учеными из Гарвардского университета. Древний ударный кратер Чикшулуб на полуострове Юкатан связывают с падением астероида, который привел к серьезным изменениям климата, в результате чего на Земле вымерли динозавры. Новые результаты компьютерного моделирования показывают, что столкновение с планетой произошло из-за гравитационного поля Юпитера.

Согласно новой теории изначально у массивной кометы, пролетавшей через Солнечную систему, была безвредная траектория. Но гравитационное поле Юпитера сбило ее с курса, отправив ближе к Солнцу. Комета раскололась, и «маленький» ее кусочек ударился в Землю.

Ранее предполагалось, что астероид Чикшулуб прилетел на Землю из пояса космических объектов между Юпитером и Марсом. Химический состав ударных отложений демонстрирует, что гость прибыл из Облака Оорта — области, из которой в Солнечную систему прилетают долгопериодические кометы и кометы галлеевского типа.