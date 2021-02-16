Ждала надувной диван в подарок, а получила кучу бумажек и духи. Как белорусы платят по 39,90 за «макулатуру»

Источник материала: Onliner

Человек хочет верить в сказу и в то, что хорошие подарки могут сыпаться буквально из ниоткуда прямо на голову. А потому, когда из неизвестного интернет-магазина звонит менеджер и предлагает принять посылочку с солидным содержимым, не каждый заподозрит подвох и будет вслушиваться в формулировки, тщательно их анализируя. Историю обманутых ожиданий форуму Onliner поведала одна из белорусок.

— Позвонили неделю назад на мобильный, сказали, что мне полагается подарочный набор за то, что я какой-то там вип-клиент «интернет-магазина». Женщина на том конце провода уточнила: в наборе будет рюкзак, превращающийся в надувной диван. И предупредила, что на почте мне останется только оплатить 39 рублей 90 копеек, мол, назовите адрес, куда отправлять. В конце добавила: все предыдущие клиенты были очень довольны подарком, надеемся, вы тоже будете.

Прошла неделя, я получила SMS с почты, что посылка приехала, а после позвонили из этого же магазина, но с другого номера и спросили, когда смогу забрать посылку. Хорошо, в этот же день я пошла на почту, отстояла очередь, забрала посылку, решив открыть ее дома. А там оказалась куча бумаг скрученных (видимо, для веса) и флакон дешевых духов. А вместо обещанного дивана положили странную распечатку в виде сертификата на 300 руб. В дополнительной бумаге предлагается заказать еще раз какой-нибудь товар. Ни один из номеров не отвечает, или постоянно занято (возможно, блокируют номера тех, кто уже заказал), — переживает доверчивая женщина.





Конечно, в этой истории была тысяча причин, чтобы насторожиться: хотя бы узнать, что за интернет-магазин и каким образом вы стали в нем вип-клиентом, если раньше ничего не заказывали. Да и что это за подарки такие, если за них надо платить. И не символические 2—5 рублей. Но наивные люди, только завидев на горизонте халяву, часто теряют бдительность. Потом горюют.





О подобных схемах «одаривания» мы уже рассказывали , только в предыдущий раз речь шла о возможности получить в пользование хороший видеорегистратор (от ИП Гловко О. Ю.). Теперь в топе надувные диваны, правда, уже от ИП Шестак С. А. Но, что примечательно, все из того же Пинска. Деятельность, как водится, вполне законна — забирать посылку не принуждают, а что до обещаний, то внимательнее надо слушать менеджера. Например, в случае с видеорегистратором приветственная речь звучала так: «Хочу вас искренне обрадовать: поскольку вы наш клиент и ранее интересовались или приобретали наши товары, в знак благодарности мы вам приготовили подарочный набор, а после его получения — часы качественной реплики известного бренда и видеорегистратор в машину. Видеорегистратор и часы вы получаете в подарок, на почте вы оплачиваете только услуги компании и почты по доставке и упаковке — 39,9 рубля. Скажите, вам удобно будет получить посылку в течение недели?»

Хитро? Хитро. И не прикопаешься: обо всем предупредили, надо только внимательно слушать. Вот и в нашем случае в приложенной к посылке «методичке» сказано: «Вы получили от нас посылку с подарочным сертификатом на сумму 300 белорусских рублей, а после получения надувной диван очень стильного дизайна, в развернутом состоянии 200×90 см для дачи, для дома, для пляжа — в свернутом состоянии превращается в рюкзак». Далее поясняется, как пользоваться сертификатом: на номинальную сумму можно выбирать товары из перечисленных, правда, доставку снова придется оплатить, причем за каждый товар отдельно, объединять посылки нельзя. Услуга по доставке стоит от 20 до 50 рублей. (К слову, за 50 рублей с копейками можно отправить двухкилограммовую посылку в Польшу ускоренной доставкой, а не вот это вот все.)





То есть если надувной диван все-таки очень нужен, то «приобрести» его можно за сертификат, но вот за доставку надо будет платить — 49,90. Итого вместе с ранее внесенными 39,90 получаем почти 90 рублей. И ведь никто не знает, как выглядит этот самый диван-рюкзак: не исключено, что может оказаться обычным надувным матрасом рублей за 30—35. Фото и спецификация товаров не приложена. Объясняется в листовке и такое большое количество бумаги в посылке — чтобы ничего не разбилось.

Примечателен и такой момент: в пояснении к самому сертификату перечисляются все подарки, которые можно приобрести, кроме надувного дивана. В общем, диван Шредингера какой-то. В целом система непонятная, даже если ты хочешь пройти ее до конца. Чтобы выяснить нюансы, мы попытались связаться с ИП по указанному номеру телефона, но с ходу дозвониться до «интернет-магазина» (как и было обещано в примечаниях) не удалось — «все операторы заняты». Правда, позже с нами связалась представитель магазина (отдела рекламации), которая, узнав о подготовке материала, отказалась отвечать на вопросы, пока не будет названо полное имя клиента: «Акция в магазине проходила для клиентов. Чтобы вам что-то прокомментировать, надо понимать, действительно ли человек являлся клиентом нашего магазина. Может, это не из нашего магазина. Я не знаю, каким образом в ваши руки попала эта посылка, кто получатель этой посылки. Я не уверена, что человек получал посылку конкретно из нашего магазина. В любом случае в магазине все вопросы всегда решатся в пользу клиента».



