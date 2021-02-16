Забыть невозможно: Киркоров сделал предсказание на личную жизнь Бузовой

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Король" российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров сделал предсказание для своей подруги Ольги Бузовой: музыкант уверен, что "поющая ведущая" не сможет забыть бывшего парня и ей нужно пойти на мировую.

Отношения Бузовой и Манукяна продлились больше полутора лет. Со стороны казалось, что в паре царит идиллия, пока ведущая не обвинила блогера во всех грехах и не рассталась с ним. Манукян, в свою очередь, обиделся на певицу и назвал ее "пройденным этапом". С тех пор все неравнодушные пытаются примирить "враждующие стороны".

Высказался и давний друг звезды "Дома-2" Филипп Киркоров: певец предсказал, что Бузова не сможет забыть Даву, и наотрез отказался выбирать сторону в сердечном конфликте.

"Оля в разлуке сейчас, забыть Даву невозможно", – заявил музыкант во время развлекательного телешоу "Маска", после чего отправился в студию программы "Танцы со звездами", где принимает участие Манукян.

Во время съемочного процесса певец заявил, что Бузова и Дава перешли все границы: наговорили друг другу лишнего и развязали войну. Но теперь им нужно успокоиться и скорее примириться. Музыкант даже вспомнил свой прошлый брак и то, как поседел на глазах у Пугачевой .

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