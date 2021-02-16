Тихановская: «Это и есть настоящий государственный кризис»

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Политик высказалась о массовых обысках в Белорусской ассоциации журналистов и правозащитном центре «Вясна».





– Они ищут «преступников» среди тех, кто помогает политзаключенным и пишет о борьбе белорусов за свободу, – обратилась Светлана Тихановская. – Они ищут «преступников» в домах их родителей . Но в поисках преступников им следует заглянуть в офисы ОМОНа, ГУБОПиКа и всех ответственных за репрессии.

Она отмечает, что «это и есть настоящий государственный кризис, ведь ради удержания власти режим репрессирует даже тех, кто защищает права людей. Пока это происходит, в опасности находятся все белорусы».

– Но белорусы знают, как решить этот кризис. Такими действиями Лукашенко сам собирает материалы дела для международного трибунала против себя и своих приближенных. И мы уже передали информацию в Евросоюз и Совет ООН по правам человека с требованием принять меры».