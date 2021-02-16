Громкие процессы дня. Судят Наталью Херше, сорвавшую балаклаву с омоновца, брестчанина, который был с Шутовым, и других (дополняется)

Источник материала: Салiдарнасць

Хроника судебных заседаний 16 февраля.

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В Минском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу гражданки Швейцарии Натальи Херше: в декабре ей дали 2,5 года лишения свободы за сорванную с омоновца балаклаву.

Как сообщает Белсат , на суде присутствовали в том числе представители посольства Швейцарии. Защита просила отменить приговор, но его оставили без изменений.

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Сегодня в судах Московского и Фрунзенского района продолжаются судебные заседания над волонтерами штаба Виктора Бабарико Левоном Халатряном и Антоном Беленским.

Накануне на судебном заседании стало известно, что правоохранительные органы следили за Антоном и слушали его телефонные разговоры с 5 августа. Без санкции. Разрешение на прослушивание телефона было получено только 9 августа. А задержали Антона 10 августа, напоминает официальный телеграм-канал Виктора Бабарико.

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Как сообщает TUT.BY , в Брестском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову. Брестчанина обвиняют в покушении на убийство.





Александр Кордюков, фото из соцсетей

По версии следствия, Шутов и Кордюков «напали на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия». Мужчины якобы были вооружены металлической трубой, «а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием».