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Громкие процессы дня. Судят Наталью Херше, сорвавшую балаклаву с омоновца, брестчанина, который был с Шутовым, и других (дополняется)
16.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Хроника судебных заседаний 16 февраля.
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В Минском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу гражданки Швейцарии Натальи Херше: в декабре ей дали 2,5 года лишения свободы за сорванную с омоновца балаклаву.
Как сообщает
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Сегодня в судах Московского и Фрунзенского района продолжаются судебные заседания над волонтерами штаба Виктора Бабарико Левоном Халатряном и Антоном Беленским.
Накануне на судебном заседании стало известно, что правоохранительные органы следили за Антоном и слушали его телефонные разговоры с 5 августа. Без санкции. Разрешение на прослушивание телефона было получено только 9 августа. А задержали Антона 10 августа, напоминает официальный телеграм-канал Виктора Бабарико.
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Как сообщает
Александр Кордюков, фото из соцсетей
По версии следствия, Шутов и Кордюков «напали на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия». Мужчины якобы были вооружены металлической трубой, «а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием».
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Громкие процессы дня. Судят Наталью Херше, сорвавшую балаклаву с омоновца, брестчанина, который был с Шутовым, и других (дополняется)
Хроника судебных заседаний 16 февраля.
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