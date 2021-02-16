Уголовный кодекс изменен. К чему готовиться бизнесу

Весной 2021 года вступают в силу новый Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

О самых важных изменениях для бизнеса рассказывает юрист судебной практики фирмы Legaltax Александра Третьяк.



Фото sk.gov.by

Уголовка «снята» с нескольких преступлений

Благодаря изменениям, которые внесены в УК, с 14 апреля декриминализированы некоторые правонарушения. То есть за них теперь установлена административная, а не уголовная ответственность.

Речь идет о правонарушениях, которые не представляют большой общественной опасности.

Прежде всего, это незаконное распоряжение денежными средствами на банковских счетах компании (статья 12.29 нового КоАП ) и обман потребителей (статья 13.10 КоАП).

В первом случае юридическое лицо или ИП могут получить штраф до 50 базовых величин (до 1450 рублей), во втором — до 25 базовых величин (до 725 рублей).

Если подобное нарушение будет совершено повторно, то штрафы существенно вырастут.

Нет заявления — нет наказания

Три состава преступления переведены в дела частно-публичного обвинения.

Это значит, что уголовные дела по ним будут возбуждаться с 14 апреля только по требованию потерпевшей стороны.

Речь идет в том числе о таких составах, как «Уклонение от погашения кредиторской задолженности» (статья 242 УК) и «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» (статья 246 УК).

Тем самым законодатель закрепил практику, которая сложилась по этим составам.

Преступления в банковской сфере: шире круг

Статья 222 УК «Изготовление либо сбыт поддельных платежных средств» в новой редакции звучит как «Незаконный оборот платежных средств и (или) инструментов».

Раньше уголовная ответственность была предусмотрена за изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских платежных карточек, чековых книжек, чеков, иных платежных инструментов и средств платежа, денежных инструментов, не являющихся ценными бумагами.

С 14 апреля УК учитывает и интернет-мошенничество.

В результате статья 222 УК дополнена такими составами, как умышленное похищение и распространение данных банковских карт или аутентификационных данных для доступа к счетам и электронным кошелькам.

Изменена и еще одна статья, затрагивающая бизнес.

Статья 225 УК «Невозвращении из-за границы валюты» изложена в новой редакции как «Невозвращение из-за границы денежных средств».

Ущерб увязан с размером

По двум статям УК предпринимателей будут привлекать к ответственности с 14 апреля, только если они нанесли ущерб в особо крупном или крупном размере.

Это статьи:

- 226 УК «Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг» — при ущербе более двух тысяч базовых величин, или 58 тысяч рублей;

- 238 УК «Ложная экономическая несостоятельность (банкротство)» — при ущербе более одной тысячи базовых величин, или 29 тысяч рублей.

Борьба с коррупцией станет серьезнее

Новый УК усиливает ответственность за дачу взятки в особо крупном размере.

Напомним, особо крупным считается размер более тысячи базовых величин, установленный на день совершения преступления.

Теперь за взятку в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.

Также повышена ответственность должностного лица, которое даст взятку другому должностному лицу.

С 14 апреля такие действия чреваты санкцией в виде ограничения свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа или лишения свободы на срок от двух до семи лет — опять же, со штрафом или без штрафа.

Без компенсации не будет освобождения

Компания или ИП могут быть освобождены от уголовной ответственности, если добровольно возместят государству причиненный ущерб и уплатят доход, полученный преступным путем.

Однако с 14 апреля этого возмещения будет недостаточно — нарушитель должен также выплатить так называемую уголовно-правовую компенсацию.

Ее размер детализирован в статье 88-1 УК и составляет от 100% до 200% от суммы ущерба.

Посторонним вход запрещен

Кроме нового УК, с 14 апреля в стране начнет действовать и новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Нововведения регулируют работу органов, которые ведут уголовный процесс, а также регламентируют права и обязанности его участников.

Так, следователь может запретить обвиняемому посещать определенные места в конкретное время, общаться с некоторыми гражданами.

К новым ограничениям также относятся запрет на нахождение в одном помещении с потерпевшим, пользование мобильным телефоном/интернетом, получение почты, вождение автомобиля.

Подобный запрет может быть применен в любой момент, пока идет производство по уголовному делу.

Также с 14 апреля по новому УПК заключение под стражу как самая жесткая мера назначается только при определенном условии. А именно если целей уголовного преследования нельзя достичь с помощью более мягких мер. Напомним, к таким мягким мерам относятся, в частности, подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, залог и домашний арест.

Кроме того, УПК теперь дает право обжаловать в судебном порядке постановление прокурора об отказе в возбуждении/прекращении производства по вновь открывшимся обстоятельствам.