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Резкая оттепель сменит лютые морозы в Беларуси

16.02.2021 12:22 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Резкая оттепель сменит лютые морозы в Беларуси

  • 16.02.2021, 12:07
Резкая оттепель сменит лютые морозы в Беларуси

Тепло принесет западный ветер.

От затяжных морозов уже устали, снегу навалило столько, что ни пройти ни проехать. Да, хороша зима, но зачем так долго! Тем более, на неделе обещают снова морозы ниже 20 градусов, пишет kp.by.

Но оттепель все-таки придет, причем резко. Пока по предварительному прогнозу - точный еще не известен. А по расчету численной модели GFS на 6 дней на сервисе pogoda.by, в воскресенье, 21 февраля, в Беларуси уже будет плюсовая температура. Причем, в ночь на воскресенье прогнозируются еще сильные морозы, до минус 13 градусов. А уже днем - до плюс 2!

Такая погода ожидается практически на всей территории республики: в Минской, Гомельской, Могилевской, Брестской и Гродненской областях. Лишь в Витебской области будет чуть холоднее - минус 1-3 градуса днем. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может измениться.

Ожидается, что тепло принесет западный ветер. А вместе с оттепелью - и влагу: прогнозируется, что возобновятся осадки, пройдет снег.

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