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Приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше оставили без изменений

16.02.2021 12:22 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше оставили без изменений

  • 16.02.2021, 12:00
Приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше оставили без изменений
Наталья Херше
Фото: «Белсат»

Власти Швейцарии настаивают на ее немедленном освобождении.

16 февраля Минский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор гражданки Беларуси и Швейцарии Натальи Херше. Решение суда Советского района Минска оставлено без изменений, сообщает «Наша нiва».

Херше просила разрешить ей участвовать в заседании и пройти проверку на полиграфе. Эти ходатайства отклонили.

В декабре 2020 года 51-летнюю Наталью Херше признали виновной в сопротивлении милиционеру: при задержании на акции 19 сентября она стащила балаклаву с омоновца. Наталью приговорили к 2,5 года лишения свободы. Женщина не признала вину в участии в несанкционированном мероприятии и причинении телесных повреждений.

Наталья Херше признана политзаключенной, власти Швейцарии настаивают на ее немедленном освобождении.

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Теги: Минск
 
 
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Власти Швейцарии настаивают на ее немедленном освобождении.
 
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