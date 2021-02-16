|
В Беларуси снова выросли цены на бензин
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси снова выросли цены на бензин
Это уже третье повышение в этом году.
Со вторника, 16 февраля, в Беларуси повысили цены на автомобильное топливо, пишет сайт
Повышение составит 1 копейку.
Теперь цена на АИ-92 составит 1,73 рубля за литр, АИ-95 – 1,83 рубля, АИ-98 – 2,05 рубля, ДТ – 1,83 рубля за литр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже третье повышение в этом году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)