Источник материала: Хартия'97

В Беларуси снова выросли цены на бензин 16.02.2021, 11:50

Это уже третье повышение в этом году.

Со вторника, 16 февраля, в Беларуси повысили цены на автомобильное топливо, пишет сайт belmarket.by .

Повышение составит 1 копейку.

Теперь цена на АИ-92 составит 1,73 рубля за литр, АИ-95 – 1,83 рубля, АИ-98 – 2,05 рубля, ДТ – 1,83 рубля за литр.

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