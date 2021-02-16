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В Беларуси снова выросли цены на бензин

16.02.2021 12:22 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси снова выросли цены на бензин

  • 16.02.2021, 11:50
В Беларуси снова выросли цены на бензин

Это уже третье повышение в этом году.

Со вторника, 16 февраля, в Беларуси повысили цены на автомобильное топливо, пишет сайт belmarket.by.

Повышение составит 1 копейку. 

Теперь цена на АИ-92 составит 1,73 рубля за литр, АИ-95 – 1,83 рубля, АИ-98 – 2,05 рубля, ДТ – 1,83 рубля за литр.

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