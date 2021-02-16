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Солигорчане провели оригинальную акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Солигорчане провели оригинальную акцию протеста
Популярную песню переделали на революционный лад.
Оригинальная акция провели сегодня жители Солигорска, сообщает телеграм-канал
Участники акции переделали хорошо известную «Песню про зайцев» на революционный лад:
«А нам все равно, а нам все равно,
пусть боимся мы соловья и КО
дело есть у нас, в самый яркий час,
мы режим больной косим за страну»
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Популярную песню переделали на революционный лад.
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