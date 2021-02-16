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Солигорчане провели оригинальную акцию протеста

16.02.2021 12:22 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Солигорчане провели оригинальную акцию протеста

  • 16.02.2021, 11:31
Солигорчане провели оригинальную акцию протеста

Популярную песню переделали на революционный лад.

Оригинальная акция провели сегодня жители Солигорска, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Участники акции переделали хорошо известную «Песню про зайцев» на революционный лад:

«А нам все равно, а нам все равно,

пусть боимся мы соловья и КО

дело есть у нас, в самый яркий час,

мы режим больной косим за страну»


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Популярную песню переделали на революционный лад.
 
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