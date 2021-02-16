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«Сам не видишь, что твое время ушло? Отойди в сторону, дай людям жить»

16.02.2021 12:22 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Сам не видишь, что твое время ушло? Отойди в сторону, дай людям жить»

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  • 16.02.2021, 11:25
«Сам не видишь, что твое время ушло? Отойди в сторону, дай людям жить»
Борис Пастернак

Всех занимает только одно — когда уйдет «синепалый».

Гендиректор издательства «Время» Борис Пастернак написал в «Фейсбуке» о главном требовании белорусов:

— Вдруг неожиданно оказался втянутым в разговор о Румасе. Дескать, годится ли уважаемый Сергей Николаевич нам в президенты. Или все же лучше Виктор Дмитриевич Бабарико. Или, может, еще кто-то…

Для меня удивительной была тревожная постановка вопроса: не развалится ли экономика Беларуси от перемены руководства. Дескать, больно уж специфическая у нас модель.

Я сразу вспомнил, как Бельгия чуть не два года жила без правительства, и ее экономика как-то особо этого не заметила. Налоги исправно собирались, в долги страна не залезала, суды судили, магазины торговали, коровы доились.

Да, у нас экономика действительно специфическая, это наша беда. Но в мире какой только специфики не встретишь. Иногда история ставит на странах такие эксперименты, что наглядней, кажется, и не придумаешь.

Жили себе на одном полуострове одинаковые корейцы. И вот теперь в Южной Корее они живут своим умом. Не всегда живут хорошо и правильно. То у них президента судят, то премьера сажают за коррупцию. Но страна — мировой лидер в технологиях и производстве. А Северная Корея живет умом своего вождя. И этого ума катастрофически не хватает для счастья целого народа. А для несчастья — сколько угодно.

Я наблюдаю за нашей революцией с весны прошлого года, с самого ее начала. И ни разу ни на одном митинге или демонстрации не видел ни единого плаката, не слыхал ни единого требования про конституцию. Никого она совершенно не волновала. Народ прекрасно понимал, что проблемы Беларуси — вовсе не от несовершенства ее Конституции!

Лозунг был один, можно сказать не лозунг, а мольба: «Уходи!». Надоел. Достал. Неадекватен. Потерял представление о реальности. Потерял моральные ориентиры.

Сейчас слышны речи, что мол упустили момент в августе, могли дожать. Да не упустили! Это тоже национальная специфика: надеялись все-таки на остатки совести, на остатки здравого смысла. Что ж ты, сам не видишь, что твое время ушло? Ну отойди в сторону, дай людям жить.

Надоело же тебя бояться и втягивать головы в плечи от твоих разносов. Не работает это уже. Дай дышать, самим принимать решения. Дай ошибаться в конце концов — жизнь поправит, а не твоя полицейская оглобля.

Нормальная европейская страна, нормальные люди. По качеству населения (есть в демографии такое комплексное понятие) Беларусь ближе всего к благополучной Северной Европе. Прекрасно она справится без погонщика с кнутом.

Всех занимает только одно — когда уйдет автор этих обещаний. Потом все остальное, потом.

Возвращаясь к тому, с чего начал — обсуждению персон Румаса и Бабарико. Я не знаю, кто и как будет рулить страной в будущем, кто будет президентом и премьером. Для того есть множество демократических процедур. Если их не имитировать, а тщательно соблюдать, все получится замечательно, и люди придут достойные.

Но вот что я точно знаю, что не хочу больше видеть зала загипнотизированных кроликов, которые смотрят в рот удаву. И точно не могу доверить им ни одного серьезного решения. Специфика Северной Европы мне нравится больше, чем специфика Северной Кореи.

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