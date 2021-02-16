Лукашенко запретил приватизировать мотовелозавод, назвав его брендом

Источник материала: АФН

Лукашенко запретил приватизировать мотовелозавод, потребовав от правительства предложений по его развитию.

Он также подтвердил, что нынешняя власть не будет приватизировать или продавать предприятия, представляющее «лицо машиностроительной Беларуси».

"Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте", - заявил пенсионер на совещании.

«Я хочу, чтоб вы понимали, когда я говорю о МАЗе, БЕЛАЗе, МТЗ, "Гомсельмаше" и так далее, я говорю о том, что это лицо нашей страны, страны машиностроительной. Это бренды, лучшие бренды нашей страны Беларуси, ее бренды. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять", - продолжил Лукашенко.

«У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать», - потребовал он, приказав вернуть на завод собственное конструкторское бюро.

"Идеи разорвать предприятие на куски, а затем их раздать по банкам (Белгазпромбанк, Альфа-банк и иные) я расцениваю как антигосударственные. Это уничтожение предприятия", - заметил Лукашенко.

Вместе с тем, он признал, что предприятие находится на весьма дорогом куске земли в центре Минска.

"Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей", - сказал он, добавив, что речь не идет о строительстве жилья.

"Да и не нужно нам, как мы договорились опять же на собрании, столько жилья в Минске. Ибо мы всю страну стянем в Минск. Об этом уже не единожды разговаривали. …я жду предложений. И предложений проработанных", - резюмировал Лукашенко.