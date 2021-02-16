Это война. Социально-экономический геноцид. Война контрольно-силовых войск против предпринимателей, их наёмных работников и членов их семей. Регуляторный, налоговый залп напалмом против ИП направлен на радикальное сокращение/полное уничтожение источника дохода для ~ 700 тысяч человек, пишет на своей странице в Фейсбук известный экономист, руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук.





Предложения КГК – это месть индивидуальным предпринимателям за гражданскую позицию, за требования быть честным, соблюдать Конституцию (равенство условий хозяйствования), за то, что они настаивают на элементарном уважении Государства к себе, на выполнения базового принципа верховенства права.





Предложения КГК – это яркий пример того, как церберы выслуживаются перед своим начальником, как они бегут впереди паровоза, как контрольно-силовые структуры стараются выиграть внутреннюю борьбу за коврижки от Главного. Они сформулированы не как предложения по поддержке людей в кризис. В них нет здравого смысла. КГК не дружит с экономической наукой. Контролёрам чужда солидарность с теми, кто многие годы на свой страх и риск, на свои деньги кормит свои семьи, создаёт рабочие места, платит налоги и удовлетворяет потребителя. Лукашенко крикнул КГК – «Фас!», Комитет госконтроля ответил «Есть!»





Предложения КГК в своей совокупности – это, как бросить атомную бомбу на сотни тысяч экономически активных беларусов:

1) отмена единого налога, замена его УСН;

2) повышение налога по УСН до 16% на юридические, бухгалтерские, маркетинговые, консультационные и иные услуги с «незначительными затратами»;

3) введение для индивидуальных предпринимателей платы в 13% за снятие наличных свыше BYN3000 в месяц (вариант: свыше 3-х средних ЗП по стране)

4) увеличение платежей в ФСЗН;

5) усиление уголовную ответственность за правонарушения в налоговой сфере, введение уголовной ответственности за выплаты в конвертах и неуплату в ФСЗН.





Резкое повышение налоговой, регуляторной, контрольной нагрузки – это смертельный удар под дых и без того слабых ИП. За редким исключением людям (ИП) для спасения своей семьи, своих материальных активов и резервов остаётся единственный выход – закрыться, распродать всё, что есть, затихариться или уехать. Или всеми возможными средствами отстаивать своё право человеком зваться.





Немногие решатся перейти под «крыши» номенклатурно-силовым, контрольным схематозниках. Немногие будут рисковать, нарушая новые требования в надежде, что пронесёт. Здравый смысл, состояние ОМОНо-права и ОМОНоэкономики, а также элементарный экономический расчёт подталкивает ИП к ед ственному решению – закрыться. Любая другое решение – это выбор разной скорости разорения. Это выбор жёсткости верёвки, на которой тебя повесят. Это беспощадное самопожертвование – чтобы что? По сути дела, КГК предлагает Минфину, а также всему правительству аналог большевистской продразвёрстки в голодные времена.





На войне – как на войне. Все двух- и трёхбуквенные организации (МВФ, КГБ, СБ, СК, КГК), вероятно, против ИП. Сейчас критически важна позиция Министерства финансов, Совета Министров, а также местных органов власти. Ещё важнее позиция самих индивидуальных предпринимателей. РОО «Перспектива» во главе с лидером Анатолием Шумченко уже почти 20 лет активно предлагает ИП объединяться для защиты и представления своих прав.





Активными являются 2 – 3% ИП. Этого явно недостаточно для того, чтобы предложения КГК умерли в этом же ведомстве. Если номенклатурно-силовые начальники, бюрократы разных уровней, а также сам А. Лукашенко не увидит массовости, твёрдости и солидарности ИП и всего делового сообщества, в том числе всех бизнес союзов и ассоциаций, быть большой социальной, экономической и гуманитарной беде. Отсидеться в окопах не получится. Либо предприниматели – не только ИП – их работники, члены их семей защитят свои конституционные права, либо они пойдут в батраки. Пришло время «Ч». В стране более 80 бизнес ассоциаций, союзов, центров поддержки и т.д. В стране много прекрасных, авторитетных инвесторов, бизнесменов, менеджеров, финансистов, маркетологов, бухгалтеров и HR-специалистов. Наступило время всех вас, друзья. Время, когда критически важна поддержка ИП, малого бизнеса, чтобы избежать сюжета «закатать в асфальт» для всех остальных.





Все думали, как же ещё власти могут подлить масла в огонь. Вот КГК придумало. Если Совмин, Администрация президента и все те более 60 организаций, которые ставят свои подписи при согласовании нормативно-правовых актов примут позицию Комитета госконтроля, горячая весна/лето/осень Беларуси гарантирована. До полной и окончательной победы одной из сторон.







