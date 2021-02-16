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Латушко призвал Центробанк России не выдавать Лукашенко кредитов

16.02.2021 12:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель оппозиции Павел Латушко призвал российский «Центробанк» не предоставлять действующим властям Беларуси кредиторские услуги.


Фото с сайта https://belnaviny.by

Соответствующее обращение глава НАУ направил руководителю банка – Эльвире Набиуллиной, сообщает belnaviny.by

По словам Латушко, Александр Лукашенко и его соратники нуждаются в финансовой поддержке, а оказать ее в полной мере может только Россия. «Нужно задать вопрос, уверена ли Россия, что Лукашенко сможет вернуть все кредиты? Ведь задолженность Беларуси перед Россией уже составила 11 млрд долларов», — подчеркнул оппозиционер.

 Это обращение в «Центробанк» России Латушко направил перед визитом Лукашенко в Москву, который запланирован на конец февраля.
 
 
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Представитель оппозиции Павел Латушко призвал российский «Центробанк» не предоставлять действующим властям Беларуси кредиторские услуги.
 
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