Облава на представителей НГО: первое сообщение о задержании

Как сообщает Телеграм-канал Белсата, завершен обыск и у правозащитника "Весны " Дмитрия Соловьева. У него забрали телефоны и технику. Согласно сообщению, Дмитрий задержан.





Завершен обыск у заместителя председателя БАЖ Бориса Горецкого. Его не забрали. Но забрали технику и деньги семьи.



