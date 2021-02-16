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Облава на представителей НГО: первое сообщение о задержании
Источник материала: Партизан
В потоке утренних новостей об обысках у журналистов, правозащитников, представителей независимых профсоюзов о всей стране появилось первая новость о задержании.
Как сообщает Телеграм-канал Белсата, завершен обыск и у правозащитника "Весны " Дмитрия Соловьева. У него забрали телефоны и технику. Согласно сообщению, Дмитрий задержан.
Завершен обыск у заместителя председателя БАЖ Бориса Горецкого. Его не забрали. Но забрали технику и деньги семьи.
Также после трех часов обыск закончился и у гомельской журналистки Ларисы Щиряковой. Утром к ней пришли сотрудники ГУБОПиКа и омоновцы. Спрашивали о деньгах, забрали фото - и видеотехнику, накопители информации, бело-красно-белые флаги и плакаты «Я – нечестный журналист» и «Свободу Судаленко».
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В потоке утренних новостей об обысках у журналистов, правозащитников, представителей независимых профсоюзов о всей стране появилось первая новость о задержании.
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