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На проспекте Пушкина Suzuki сбил пешехода, который шел по регулируемому переходу
Источник материала: Tut.by
Утром 16 февраля в Минске мужчина попал под колеса автомобиля,
Предварительно установлено, что 53-летний водитель Suzuki ехал по проспекту Пушкина со стороны улицы Притыцкого в направлении улицы Ольшевского. На пересечении с улицей Матусевича он сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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