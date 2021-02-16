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На проспекте Пушкина Suzuki сбил пешехода, который шел по регулируемому переходу

16.02.2021 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 16 февраля в Минске мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили в столичной ГАИ.


Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что 53-летний водитель Suzuki ехал по проспекту Пушкина со стороны улицы Притыцкого в направлении улицы Ольшевского. На пересечении с улицей Матусевича он сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
 
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