На проспекте Пушкина Suzuki сбил пешехода, который шел по регулируемому переходу

Источник материала: Tut.by

Утром 16 февраля в Минске мужчина попал под колеса автомобиля, сообщили в столичной ГАИ.



Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что 53-летний водитель Suzuki ехал по проспекту Пушкина со стороны улицы Притыцкого в направлении улицы Ольшевского. На пересечении с улицей Матусевича он сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.