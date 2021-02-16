Концерн «Калашников» представит за рубежом «сменщика» пистолета Макарова

Источник материала: Tut.by

Группа компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые продемонстрирует за рубежом новейший компактный пистолет Лебедева ПЛК на международной выставке вооружений IDEX 2021, которая пройдет в ОАЭ в конце февраля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГК.



Фото: wikipedia.org

«Одной из новинок, которую ГК „Калашников“ представляет на IDEX, является ПЛК — пистолет Лебедева компактный — под патрон 9×19 мм. Данный образец успешно прошел программу государственных испытаний в Российской Федерации и уже доказал свою надежность в затрудненных условиях эксплуатации», — привели в пресс-службе слова генерального директора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.

Как отметили в ГК, уже получены все необходимые разрешения, позволяющие начать продвижение ПЛК на международном рынке, в том числе в странах Ближнего Востока.

Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.

«Конкурентным преимуществом оружия является его эргономика. Затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с двух сторон ПЛК и позволяют одинаково эффективно использовать пистолет правшам и левшам», — отметили в «Калашникове».

Ранее генеральный «Калашникова» говорил, что пистолет Лебедева должен быть таким же массовым, каким был пистолет Макарова.