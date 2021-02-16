Для предпринимателей хотят ввести существенные изменения: отменить единый налог, поднять взносы в ФЗСН

Источник материала: Tut.by

Для индивидуальных предпринимателей могут ввести существенные изменения, которые касаются среди прочего единого налога, упрощенной системы налогообложения, взносов в ФСЗН. Эти предложения содержатся в письме Госконтроля в адрес Минфина. В КГК не удалось получить оперативный комментарий, однако подлинность письма подтвердили несколько источников. Тем временем Республиканский союз промышленников и предпринимателей направил в Совмин запрос по возможным изменениям для ИП.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По нашей информации, к обсуждению предложений Госконтроля по изменениям для ИП должны привлечь как минимум 4 ведомства — Минфин, Минэкономики, МНС и Минтруда. Обсуждается вариант, чтобы ввести новшества в 2022 году — с обновлением Налогового кодекса. Подготовка изменений в НК предусмотрена планом работы над законопроектами на этот год.

Как нам стало известно, чиновники уже обсуждают возможность ввести предложенные изменения по ИП.

Что хотят изменить по единому налогу и «упрощенке»

Среди предложений — постепенная отмена для ИП единого налога и перевод их на упрощенную систему налогообложения (УСН) с становлением дифференцированных ставок налога в зависимости от вида деятельности, оборота, затрат на деятельность.

Начать вводить изменения предлагают с предпринимателей, которые занимаются «высокодоходными видами деятельности» — сборка мебели, отделочные строительные работы, дополнительные жилищно-коммунальные услуги. В качестве примера приводится ИП, которые занимаются обслуживанием домофонов и систем видеонаблюдения. Утверждается, что рентабельность у них на уровне 60−70%.

При этом для некоторых ИП предлагается повысить ставки налога при упрощенной системе налогообложения до размера подоходного налога. Речь в том числе про тех, кто оказывают услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги, а также услуги по предоставлению информации. Утверждается, что «при организации и осуществлении данных видов услуг плательщик несет незначительны затраты». «Отчасти это позволит снизить привлекательность для ИП этих видов деятельности и будет способствовать их трудоустройству на штатную должность с уплатой отчислений в ФСЗН, а также уменьшить выгоду для субъектов хозяйствования при заключении разовых договоров с целью вывода средств», — утверждается в документе.

Что еще предлагают

Также предлагается установить предельные размеры расходов, которые могут быть отнесены плательщиками на затраты в виде сумм аренды за использование личных автомобилей и иного имущества.

Есть также предложения, которые направлены на сокращение наличного денежного оборота. Предлагается ввести плату в 13% с сумм, которые ИП снимает со своего счета и которые превышают определенный размер (среди вариантов по потолку — 3000 рублей или три средние зарплаты по стране).

Для ИП также предлагают повысить взносы в ФСЗН. «Учитывая, что отдельные виды деятельности являются нематериалоемкими, полагаем целесообразным определить перечень таких видов деятельности и установить для них увеличенный обязательный нижний пороговый размер отчислений в ФСЗН», — предлагается в письме.

Среди других предложений — ужесточить меры ответственности за нарушения в налоговой сфере.

(Будет дополнено.)