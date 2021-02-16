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В Ираке по базе США нанесли ракетный удар - есть погибший

16.02.2021 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате ракетной атаки на военную базу США в Иракском Курдистане. Ответственность за удар взяла на себя проиранская группировка, пишет Defense One.


Фото: Reuters

Атака произошла в 22.00 15 февраля около международного аэропорта Эрбиль, где и располагается база. Группировка «Сарая Аулия аль-Дам», поддерживающая проиранские силы в Ираке, взяла ответственность на себя, заявив, что всего было выпущено 24 ракеты. В результате пострадали шесть человек и погиб сотрудник обслуживающего персонала базы.

Госсекретарь США Тони Блинкен уже заявил, что американцы возмущены обстрелом, и пообещал поддержать местные власти всеми силами по расследованию инцидента и привлечению виновных к ответственности.

Аэропорт Эрбиль, один из самых загруженных в Ираке, сейчас закрыт, и все полеты приостановлены.

В Ираке в настоящее время расквартировано порядка 2500 американских военных.

 
 
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Ответственность за атаку взяла на себя проиранская группировка.
 
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