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Иран запустил «умную» ракету с дальностью 300 километров

16.02.2021 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иран провел испытание новейшей «умной» ракеты с дальностью полета 300 километров. Военные заявили, что она может попадать в цель с «хирургической точностью», пишет defenseworld.net.


Фото: defenseworld.net

По словам командующего Сухопутными войсками Ирана, бригадного генерала Киумарса Хейдари, новый боеприпас уже развернут и готов защищать Иран. Цели ракетостроителей Исламской республики, заявил генерал, — это создание умных и высокоточных ракет с автоматическим управлением.

Хейдари отметил, что тесты ракеты должны были выявить, насколько точно она попадает в цель и насколько высокой разрушительной силой обладает ее боевая часть. Точное место и время проведения испытаний неизвестны.

В последние годы Иран представляет много новых вооружений, включая ракетные системы Bavar 373 и Khordad-3, противокорабельную ракету Zolfaqar-e Basir с дальностью более 700 километров, беспилотники Sepeher, Shahab-2 и Hodhod-4, наземный робот Karakal и ракету-носитель.

 
 
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