ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Минск, едем к тебе со своими тараканами». В столице выступят крутые комики из Гродно

16.02.2021 12:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Большой стендап-концерт комиков из Гродно пройдет в столичном Cuba Bar 20 февраля. На сцене бара выступят Иван Барановский, Алексей Пасиков, Екатерина Якименко и другие артисты с программой «Свои тараканы». Рассказываем, как сэкономить на покупке билетов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Семь комиков из Гродно долгое время работали над своим материалом, и вот это свершилось — большой стендап-концерт, в котором ребята будут разбирать своих тараканов в своих и в ваших головах, пройдет в Минске уже на этой неделе. Что ждет зрителя? Пока неизвестно. Известно только одно: будет смешно и интересно.

На сцене бара выступят Иван Барановский, Алексей Пасиков, Екатерина Якименко, Мария Серикова, Яна Лука, Андрей Фурман, Сергей Бовбыр. Ребята анонсируют свое выступление так:

— Иногда чувствуешь в голове неуемные шорохи и скрежет? Да, это наши тараканы, которые мешают, помогают или непонятно что делают с нашей жизнью. Минск, Гродно едет к тебе со своими тараканами! Все странности и неясности выльем в жанре стендап.

Билеты на концерт гродненских комиков в партер стоят 10 рублей, за место за столиком попросят 15 рублей. Если покупать билет на предпродаже на AFISHA.TUT.BY, можно сэкономить. Тогда цены такие: 8 рублей — партер, 12 — место за столиком.

Когда: 20 февраля (сбор гостей — в 18.30, начало — в 19.00)
Где: Cuba Bar (ул. Мележа, 5/1)
Сколько: партер — 8 рублей по предпродаже на AFISHA.TUT.BY и 10 рублей при бронировании и покупке на месте; столик — 12 рублей по предпродаже на AFISHA.TUT.BY и 15 рублей на месте

Купить билет

Читайте также

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большой стендап-концерт комиков из Гродно пройдет в столичном Cuba Bar 20 февраля. На сцене бара выступят Иван Барановский, Алексей Пасиков, Екатерина Якименко и другие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики назвали три суперпродукта для улучшения работы мозга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by