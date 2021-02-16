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«Минск, едем к тебе со своими тараканами». В столице выступят крутые комики из Гродно
Источник материала: Tut.by
Большой
Семь комиков из Гродно долгое время работали над своим материалом, и вот это свершилось — большой стендап-концерт, в котором ребята будут разбирать своих тараканов в своих и в ваших головах, пройдет в Минске уже на этой неделе. Что ждет зрителя? Пока неизвестно. Известно только одно: будет смешно и интересно.
На сцене бара выступят Иван Барановский, Алексей Пасиков, Екатерина Якименко, Мария Серикова, Яна Лука, Андрей Фурман, Сергей Бовбыр. Ребята анонсируют свое выступление так:
— Иногда чувствуешь в голове неуемные шорохи и скрежет? Да, это наши тараканы, которые мешают, помогают или непонятно что делают с нашей жизнью. Минск, Гродно едет к тебе со своими тараканами! Все странности и неясности выльем в жанре стендап.
Билеты на концерт гродненских комиков в партер стоят 10 рублей, за место за столиком попросят 15 рублей. Если покупать билет на предпродаже на AFISHA.TUT.BY, можно сэкономить. Тогда цены такие: 8 рублей — партер, 12 — место за столиком.
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Большой стендап-концерт комиков из Гродно пройдет в столичном Cuba Bar 20 февраля. На сцене бара выступят Иван Барановский, Алексей Пасиков, Екатерина Якименко и другие...
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