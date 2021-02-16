«Минск, едем к тебе со своими тараканами». В столице выступят крутые комики из Гродно

Источник материала: Tut.by

Большой стендап-концерт комиков из Гродно пройдет в столичном Cuba Bar 20 февраля. На сцене бара выступят Иван Барановский, Алексей Пасиков, Екатерина Якименко и другие артисты с программой «Свои тараканы». Рассказываем, как сэкономить на покупке билетов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Семь комиков из Гродно долгое время работали над своим материалом, и вот это свершилось — большой стендап-концерт, в котором ребята будут разбирать своих тараканов в своих и в ваших головах, пройдет в Минске уже на этой неделе. Что ждет зрителя? Пока неизвестно. Известно только одно: будет смешно и интересно.

На сцене бара выступят Иван Барановский, Алексей Пасиков, Екатерина Якименко, Мария Серикова, Яна Лука, Андрей Фурман, Сергей Бовбыр. Ребята анонсируют свое выступление так:

— Иногда чувствуешь в голове неуемные шорохи и скрежет? Да, это наши тараканы, которые мешают, помогают или непонятно что делают с нашей жизнью. Минск, Гродно едет к тебе со своими тараканами! Все странности и неясности выльем в жанре стендап.

Билеты на концерт гродненских комиков в партер стоят 10 рублей, за место за столиком попросят 15 рублей. Если покупать билет на предпродаже на AFISHA.TUT.BY, можно сэкономить. Тогда цены такие: 8 рублей — партер, 12 — место за столиком.

Когда: 20 февраля (сбор гостей — в 18.30, начало — в 19.00)

Где: Cuba Bar (ул. Мележа, 5/1)

Сколько: партер — 8 рублей по предпродаже на AFISHA.TUT.BY и 10 рублей при бронировании и покупке на месте; столик — 12 рублей по предпродаже на AFISHA.TUT.BY и 15 рублей на месте Купить билет