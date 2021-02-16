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Группа людей провалилась под лед в Амстердаме. Посмотрите, чем все закончилось

16.02.2021 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мороз подарил жителям Амстердама возможность кататься на коньках по замерзшим каналам, а резкое потепление сделало это развлечение опасным для жизни: 14 февраля группа людей провалилась там под лед. К счастью, неравнодушные прохожие и жители ближайших домов пришли на помощь: с помощью подручных средств они помогли выбраться провалившимся, а потом отогревали их одеялами и пледами.

В своем аккаунте автор видео пишет, что жителей Амстердама предупреждали о том, что лед тонкий, но не все к этому прислушались: «Теперь вы понимаете, почему в Нидерландах в школе учат плавать в одежде».

 
 
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