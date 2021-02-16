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Группа людей провалилась под лед в Амстердаме. Посмотрите, чем все закончилось
Источник материала: Tut.by
Мороз подарил жителям Амстердама возможность кататься на коньках по замерзшим каналам, а резкое потепление сделало это развлечение опасным для жизни: 14 февраля группа людей провалилась там под лед. К счастью, неравнодушные прохожие и жители ближайших домов пришли на помощь: с помощью подручных средств они помогли выбраться провалившимся, а потом отогревали их одеялами и пледами.
В своем аккаунте автор видео пишет, что жителей Амстердама предупреждали о том, что лед тонкий, но не все к этому прислушались: «Теперь вы понимаете, почему в Нидерландах в школе учат плавать в одежде».
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Неравнодушные прохожие.
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