Группа людей провалилась под лед в Амстердаме. Посмотрите, чем все закончилось

Источник материала: Tut.by

Мороз подарил жителям Амстердама возможность кататься на коньках по замерзшим каналам, а резкое потепление сделало это развлечение опасным для жизни: 14 февраля группа людей провалилась там под лед. К счастью, неравнодушные прохожие и жители ближайших домов пришли на помощь: с помощью подручных средств они помогли выбраться провалившимся, а потом отогревали их одеялами и пледами.

В своем аккаунте автор видео пишет, что жителей Амстердама предупреждали о том, что лед тонкий, но не все к этому прислушались: «Теперь вы понимаете, почему в Нидерландах в школе учат плавать в одежде».