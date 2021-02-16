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Какие курсы валют установили обменники 16 февраля
Источник материала: Tut.by
Курсы доллара и евро 16 февраля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 16 февраля
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 0,07% — до 2,5787 рубля, евро снизился на 0,05% — до 3,1302 рубля, а российский рубль подешевел на 0,01% — до 3,5198 рубля за 100 российских рублей. Данные на 11.22.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,583 (Paritetbank, Технобанк, Банк Дабрабыт).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке, Технобанке — 2,58 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке, Банке БелВЭБ — 3,18 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,133 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 3,13 рубля.
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