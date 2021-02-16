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«Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города». Лукашенко заявил, что на месте мотовелозавода жилье строить не будут

16.02.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2019 году на Минском велозаводе произошли существенные изменения: было создано новое юрлицо, расширена линейка продукции, начались переговоры о переезде предприятия в новые производственные корпуса в индустриальном парке «Великий камень». Тогда руководитель предприятия Николай Ладутько (экс-глава Мингорисполкома) заявлял, что площадка «по функциональным характеристикам никак не отвечает тем современным требованиям, которые есть и которые будут завтра. И конечно, в том виде, в котором она есть, за нее держаться — неправильно, экономически невыгодно, ни на сегодняшний день, ни на перспективу». В то время обещали, что судьбу объекта будут решать архитекторы, однако ни о каком решении горожанам не сообщалось. Сегодня Александр Лукашенко рассказал о судьбе предприятия.

— Основу нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, или в Россию, или в Китай, на это даже не рассчитывайте. 

Я хочу, чтобы вы понимали: когда я говорю о МАЗе, БЕЛАЗе, МТЗ, Гомсельмаше и так далее, я говорю о том, что это лицо нашей страны. Страны машиностроительной. Это бренды, лучшие бренды нашей страны. В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять, — заявил Лукашенко. Также он предупредил, что жилье на этом месте строить не будут.

— Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей

Да и не нужно нам, как мы договорились, опять же, на собрании, столько жилья в Минске. Ибо мы всю страну стянем в Минск. Об этом уже не единожды разговаривали. Словом, я жду предложений. И предложений проработанных. 

 
Теги: Минск
 
 
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В 2019 году на Минском велозаводе произошли существенные изменения: было создано новое юрлицо, расширена линейка продукции, начались переговоры о переезде...
 
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