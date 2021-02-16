ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Lada Niva Travel уже в Беларуси. Цены — от 28,8 тысячи рублей

16.02.2021 12:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В распоряжении Onliner оказались фотографии Lada Niva Travel, который прибыл в Минск на автовозе. Это один из первых экземпляров внедорожника в нашей стране (а может, и самый первый). Цены на новинку стартуют от 28 810 рублей.

Lada Niva Travel уже в Беларуси. Цены — от 28,8 тысячи рублей

В Беларуси Niva Travel будет продаваться в пяти комплектациях: Classic, Comfort, Comfort+, Luxe и Luxe+. В базе идет подушка безопасности водителя, регулировка руля по высоте, центральный замок, электростеклоподъемники в передних дверях, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, складной задний диван, штампованные диски R15 и др.

Lada Niva Travel уже в Беларуси. Цены — от 28,8 тысячи рублей

Кондиционер появляется только в версии Comfort за 30 650 рублей. За эти деньги вы еще получаете подогрев передних кресел, литые диски R15, центральный подлокотник спереди, подголовники на втором ряду и охлаждаемый бардачок. Самые дорогие версии Lada Niva Travel оснащены камерой заднего вида, 7-дюймовым экраном мультимедийной системы, подушкой безопасности переднего пассажира, шноркелем, обогревом лобового стекла, датчиками парковки и др. Топовая комплектация обойдется в 34 760 рублей.

Lada Niva Travel уже в Беларуси. Цены — от 28,8 тысячи рублей

Все без исключения Niva Travel имеют под капотом 1,7-литровый 80-сильный мотор, знакомый нам по Chevrolet Niva. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика». Разгон до сотни — 19 секунд. Но такие машины покупают не для драга, а для езды по пересеченной местности. Здесь у Niva Travel хватает преимуществ, среди которых — блокировка межосевого дифференциала.

Lada Niva Travel уже в Беларуси. Цены — от 28,8 тысячи рублей
Chevrolet Niva I Рестайлинг, 2014 г.в., 117 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
14 838 р.
5750$ / 4738€
Chevrolet Niva I, 2003 г.в., 205 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
4000 р.
1550$ / 1277€
Chevrolet Niva I Рестайлинг, 2014 г.в., 56 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.7 л, механическая, полный привод
13 161 р.
5100$ / 4202€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В распоряжении Onliner оказались фотографии Lada Niva Travel, который прибыл в Минск на автовозе. Это один из первых экземпляров внедорожника в нашей стране (а может, и самый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для предпринимателей хотят ввести существенные изменения: отменить единый налог, поднять взносы в ФЗСН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by