Lada Niva Travel уже в Беларуси. Цены — от 28,8 тысячи рублей

Источник материала: Onliner

В распоряжении Onliner оказались фотографии Lada Niva Travel, который прибыл в Минск на автовозе. Это один из первых экземпляров внедорожника в нашей стране (а может, и самый первый). Цены на новинку стартуют от 28 810 рублей.





В Беларуси Niva Travel будет продаваться в пяти комплектациях: Classic, Comfort, Comfort+, Luxe и Luxe+. В базе идет подушка безопасности водителя, регулировка руля по высоте, центральный замок, электростеклоподъемники в передних дверях, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, складной задний диван, штампованные диски R15 и др.





Кондиционер появляется только в версии Comfort за 30 650 рублей. За эти деньги вы еще получаете подогрев передних кресел, литые диски R15, центральный подлокотник спереди, подголовники на втором ряду и охлаждаемый бардачок. Самые дорогие версии Lada Niva Travel оснащены камерой заднего вида, 7-дюймовым экраном мультимедийной системы, подушкой безопасности переднего пассажира, шноркелем, обогревом лобового стекла, датчиками парковки и др. Топовая комплектация обойдется в 34 760 рублей.





Все без исключения Niva Travel имеют под капотом 1,7-литровый 80-сильный мотор, знакомый нам по Chevrolet Niva. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика». Разгон до сотни — 19 секунд. Но такие машины покупают не для драга, а для езды по пересеченной местности. Здесь у Niva Travel хватает преимуществ, среди которых — блокировка межосевого дифференциала.



