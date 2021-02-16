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СК завершил проверку по факту смерти Александра Вихора, одной из жертв протеста. Уголовное дело закрыто

16.02.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

25-летнего гомельчанина Александра Вихора задержали вечером 9 августа, назначили 10 суток административного ареста. Позже его госпитализировали, но спасти не смогли — в ночь на 12 августа он умер. Сегодня начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков сообщил о причинах смерти.

К наступлению смерти гомельчанина Александра Вихора привели внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом заявил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков, комментируя результаты проверки по резонансному происшествию в Гомеле, передает БЕЛТА.

Такое заключение следователи сделали на основании достоверных и объективных сведений.

— В связи с этим в возбуждении уголовного дела по факту смерти горожанина отказано за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления, — уточнил Сергей Удовиков.

Он напомнил, что Вихора задержали на площади Ленина в Гомеле.

— При этом он пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу. Затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом — в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял, — пояснил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области.

Эта версия не стала новостью для родных. Еще в прошлом году им дали ознакомиться с материалами дела — там уже было написано о «сопутствующих заболеваниях».

В семье вспоминают, что в июне, накануне всех этих событий, Александр проходил обследование по линии военкомата после трехлетней отсрочки от призыва (тогда ее дали как раз из-за врожденных проблем с сердцем). По словам родных, еще в 2017-м у него выявили артериальную гипертензию 2-й степени, другие сердечные болезни. Уточняют, что это не отражалось на его состоянии, он вел обычную полноценную жизнь.

— Его привезли почему-то в психдиспансер. Как нам объяснили, у него была несвязная речь, что-то мерещилось. Там врач сразу сказал, что это не к нему, человеку срочно нужна помощь. Зафиксировано: вызов скорой поступил оттуда в 1:25, приехала она в 1:39. Фельдшер потом написал, что к его приезду мужчина лежал на полу приемного отделения, «жалоб не предъявлял», потому что находился в коме. Когда доставили в реанимацию, он уже был в состоянии клинической смерти. И фельдшер, и реаниматолог указывали закрытую ЧМТ под вопросом... — рассказывали родственники Александра.

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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25-летнего гомельчанина Александра Вихора задержали вечером 9 августа, назначили 10 суток административного ареста. Позже его госпитализировали, но спасти не смогли...
 
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