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Узнали, почему цены на поезда до Москвы стали повышаться
Источник материала: Onliner
Поезда между странами запустили всего неделю назад, а на ближайшие три дня на поезд №2 Минск — Москва, как и на поезд №30 Калининград — Москва с остановкой в Минске, — мест нет, а цены выросли до 20%.
Доступная дата для заказа — 20 февраля, остались только купе и СВ. Цены выросли на 40—70 рублей.
Цена билетов на 20 февраля на поезд Минск — Москва №2:
На 21 февраля можно успеть купить билет на ежедневный поезд Калининград — Москва, там осталось 24 купейных места по 324,41 рубля, плацкарт стоил бы 155 рублей, но, увы, мест нет.
Сотрудники БЖД рекомендуют покупать билеты заранее, из Москвы в Минск в том числе. Рост цен связан с изменением коэффициента (предпраздничные дни), рассказали в справке. После праздника, например на 2 марта, на «двойку» цены вернутся к почти первоначальным:
Забронировать место можно, но бронь держится ровно сутки, дальше необходимо выкупать билет.
Напоминаем, что поездка в Москву на поезде разрешена только гражданам Беларуси и России, а также необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 72 часа до пересечения границы.
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Поезда между странами запустили всего неделю назад, а на ближайшие три дня на поезд №2 Минск — Москва, как и на поезд №30 Калининград — Москва с остановкой в Минске,...
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