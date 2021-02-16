Узнали, почему цены на поезда до Москвы стали повышаться

Источник материала: Onliner

Поезда между странами запустили всего неделю назад, а на ближайшие три дня на поезд №2 Минск — Москва, как и на поезд №30 Калининград — Москва с остановкой в Минске, — мест нет, а цены выросли до 20%.

Доступная дата для заказа — 20 февраля, остались только купе и СВ. Цены выросли на 40—70 рублей.

Цена билетов на 20 февраля на поезд Минск — Москва №2:

плацкарт — 136 рублей, но их уже разобрали (цены на 8 февраля — 116,44 рубля);

купе — 259,43 рубля (цены на 8 февраля — 214,84 рубля), плюс еще необходимо доплатить около 10 рублей за питание (чай с печеньками);

СВ — 504,53 рубля (цены на 8 февраля — 431,4 рубля).

На 21 февраля можно успеть купить билет на ежедневный поезд Калининград — Москва, там осталось 24 купейных места по 324,41 рубля, плацкарт стоил бы 155 рублей, но, увы, мест нет.

Сотрудники БЖД рекомендуют покупать билеты заранее, из Москвы в Минск в том числе. Рост цен связан с изменением коэффициента (предпраздничные дни), рассказали в справке. После праздника, например на 2 марта, на «двойку» цены вернутся к почти первоначальным:

плацкарт — 117,71 рубля;

купе — 216,99/224,99 рубля (вагон обычный/с услугами);

СВ — 435,71 рубля.

Забронировать место можно, но бронь держится ровно сутки, дальше необходимо выкупать билет.

Напоминаем, что поездка в Москву на поезде разрешена только гражданам Беларуси и России, а также необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 72 часа до пересечения границы.

Вот как уходил первый поезд.