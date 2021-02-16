ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Узнали, почему цены на поезда до Москвы стали повышаться

16.02.2021 12:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Поезда между странами запустили всего неделю назад, а на ближайшие три дня на поезд №2 Минск — Москва, как и на поезд №30 Калининград — Москва с остановкой в Минске, — мест нет, а цены выросли до 20%.

Доступная дата для заказа — 20 февраля, остались только купе и СВ. Цены выросли на 40—70 рублей.

Цена билетов на 20 февраля на поезд Минск — Москва №2:

  • плацкарт — 136 рублей, но их уже разобрали (цены на 8 февраля — 116,44 рубля);
  • купе — 259,43 рубля (цены на 8 февраля — 214,84 рубля), плюс еще необходимо доплатить около 10 рублей за питание (чай с печеньками);
  • СВ — 504,53 рубля (цены на 8 февраля — 431,4 рубля).

На 21 февраля можно успеть купить билет на ежедневный поезд Калининград — Москва, там осталось 24 купейных места по 324,41 рубля, плацкарт стоил бы 155 рублей, но, увы, мест нет.

Сотрудники БЖД рекомендуют покупать билеты заранее, из Москвы в Минск в том числе. Рост цен связан с изменением коэффициента (предпраздничные дни), рассказали в справке. После праздника, например на 2 марта, на «двойку» цены вернутся к почти первоначальным:

  • плацкарт — 117,71 рубля;
  • купе — 216,99/224,99 рубля (вагон обычный/с услугами);
  • СВ — 435,71 рубля.

Забронировать место можно, но бронь держится ровно сутки, дальше необходимо выкупать билет.

Напоминаем, что поездка в Москву на поезде разрешена только гражданам Беларуси и России, а также необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 72 часа до пересечения границы.

Вот как уходил первый поезд.


Трусики-подгузники Pampers Pants 4 (72 шт)
7 отзывов
трусики-подгузники, для мальчика/для девочки, 9–15 кг, универсальные/для активных детей, 72 шт.
–17%41,99 р.
4 предложения
Подгузники Pampers Premium Care 3 (74 шт)
4 отзыва
подгузники, для мальчика/для девочки, 6–10 кг, универсальные, 74 шт.
35,55 р.
5 предложений

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезда между странами запустили всего неделю назад, а на ближайшие три дня на поезд №2 Минск — Москва, как и на поезд №30 Калининград — Москва с остановкой в Минске,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Резкая оттепель сменит лютые морозы в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by