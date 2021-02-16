В СК отказались возбуждать дело из-за смерти протестующего Александра Вихора. Причина вас удивит

Источник материала: KYKY

«К наступлению смерти Вихора привели внезапно обострившиеся заболевания сердечно-сосудистой системы», — заявил начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков, передает БелТА.

Также БелТА передает, что заключение следователи «сделали на основании достоверных и объективных сведений». Из-за чего решили отказать в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра «за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления».

По версии СК, вечером 9 августа Александр участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях на площади Ленина в Гомеле. «Его задержали. При этом он пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу. Затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом — в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял», — заявил Удовиков.

У семьи Вихора версия событий иная. Родные искали Александра два дня, они даже не знали, что его задержали. Близкие поехали в милицию писать заявление о пропаже, и там им сообщили: Александр Вихор скончался в больнице.

«Милиция его посчитала неадекватным и ночью привезла в приемный покой психоневрологического диспансера. Там ответили, что Саша не их клиент, у него сильный стресс, ему нужна медицинская помощь. Позже брата уже доставили в тубдиспансер, как нам рассказали врачи, он уже находился в состоянии клинической смерти, его час пытались реанимировать. А еще нам сообщили, у брата был отек головного мозга», — рассказывали близкие Вихора.

В октябре близкие Александра смогли ознакомиться с судебно-медицинской экспертизой, но частично. «Нам не дали сфотографировать или снять копию экспертизы, пришлось переписывать от руки. Смысл экспертизы такой: алкоголя и наркотиков в крови Саши нет, смерть наступила из-за проблем c сердцем», — говорили близкие.

Они считают судебно-медицинскую экспертизу «противоречивой», так как после ознакомления с ней осталось много вопросов: как погиб Александр? Могли ли нанесенные ему травмы стать причиной смерти? Если бы помощь оказали вовремя, парень бы остался в живых?