«Лукашенко боится свой народ». BYPOL рассказала, как в МВД готовятся к массовым весенним протестам

Источник материала: KYKY

BYPOL продолжает рассказывать о силовиках, которые ушли со службы в Беларуси, чтобы не идти против совести и не выполнять преступные приказы. На этот раз инициатива опубликовала историю экс-оперуполномоченного уголовного розыска Мозырского РОВД Владимира Жигаря, который сейчас является представителем BYPOL. А до этого — участвовал в предвыборных мероприятиях Светланы Тихановской и даже отбыл сутки в жодинской тюрьме.

В своем интервью Владимир рассказал о текущих делах инициативы, чистках в МВД и личном опыте работы в силовых структурах Беларуси.

«Я сам неоднократно участвовал во встречах c Лукашенко. Нас всех, невзирая на должности и звания, поднимали ночью и везли на место сбора. Там мы стояли с 6-7 утра, хотя сам Лукашенко прилетал только в 9 вечера. Просто сутки на морозе или жаре, в дождь или снег, охраняли пятачок три на три метра, чтобы какая-нибудь собака не пробежала перед кортежем. И за это никто дополнительно не платил. Интересно, что в момент проезда этой колонны, необходимо отдавать воинское приветствие. И чаще всего сотрудники прячутся куда угодно, лишь бы этого не делать, не попадать ему на глаза. Никто не хочет приветствовать Лукашенко».

«В органах еще остались те, кто симпатизирует беларускому народу. Даже потому, что полная чистка в МВД еще не начались. Вырезать 30-40% сотрудников в центральном аппарате одномоментно — это огромная потеря. Их просто некем заменить. Это реальное количество людей, которые подписывались за альтернативных кандидатов в президенты. И на местах точно такая же ситуация.

Они бы и рады были всех уволить, а оставить только проверенных, но столь малое количество сотрудников, при тех нынешних некомплектах, не смогут выполнять задачи руководства.

Ведь помимо борьбы с гражданским обществом есть и повседневная работа, а за нее спрашивают сполна. За невыполнения определенных норм приходится отвечать. Наказывают строгими выговорами — объяснения про борьбу с «оппозиционерами» не работают».

«Многие сотрудники стараются любыми способами саботировать работу: не выходят на работу по причине болезни и так далее. Как можно относится к тому, когда твой товарищ, сидя в одном кабинете, фальсифицирует административные или уголовные материалы? Многие уже готовы заниматься абы чем, только бы не связываться с политикой.

Жены предупреждают, что если их мужья окажутся причастным к посадкам людей — подадут на развод.

А разводы у сотрудников милиции это обычная практика, сказывается ненормированный рабочий день, да и платят не такие большие деньги».

«Силовики знают, что весной что-то будет, поэтому сейчас превентивно задерживают, фальсифицируют административные материалы. Но при этом осознают, что ничего не поменяется и люди все равно выйдут на улицы. Только действующие сотрудники МВД должны понять, что нет разницы, кто будет у власти – милиция нужна всегда. Но если Лукашенко останется, то проблем для страны станет намного больше. А после его ухода не будет поголовной люстрации, суд примет законное решение только в том случае, если ты виноват».

«Лукашенко боится свой народ. Он и его «прикорытники» прекрасно понимают, что только силовым методом можно сдержать людей и остаться у власти. Других инструментов для воздействия у них нет».