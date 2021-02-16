КГК инициирует уголовную ответственность за выплату зарплат в конвертах

Комитет госконтроля направил в Национальный центр законодательства и правовых исследований ряд предложений, касающихся усиления ответственности за нарушения в налоговой сфере, говорится в письме КГК в адрес Минфина.





Письмо появилось в телеграм-каналах, корреспонденту БелаПАН удалось подтвердить его подлинность.

В письме КГК говорится, что предложения комитета уже учтены в подготовленном законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс. По мнению Комитета госконтроля, нужно дифференцировать «ответственность за налоговые преступления для должностных лиц организаций и физических лиц путем градации по суммам ущерба и мерам наказания».

Кроме этого, предлагается «установить уголовную ответственность за совершение умышленных действий по уклонению от уплаты обязательных платежей в бюджет ФСЗН в крупном размере ввиду недостаточности мер административной ответственности».

Также «с целью пресечения выплат зарплаты в конвертах считаем целесообразным установить уголовную ответственность налоговых агентов за невыполнение обязанности по удержанию и перечислению суммы налога, сбора», говорится в письме КГК.

Напомним, Александр Лукашенко, выступая на прошлой неделе на Всебелорусском народном собрании, сообщил, что Комитету госконтроля и Министерству по налогам и сборам поручено жестко бороться с выплатой зарплат в конвертах.

«Я хочу, чтобы меня услышали бизнесмены и прочее, это в основном частники, которые платят зарплату в конвертах… Последствия вы знаете, вы знаете, что это такое… Мы просто убиваем тех, кто честно работает», — подчеркнул Лукашенко.

«Предупреждаю второй раз после выборов. Мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговикам: как только, это не сложно, как только поймаем кого-то, кто деньги раздает в конвертах, считайте, что вы были бизнесменами, не обижайтесь на меня», — сказал Лукашенко.

«Я вас предупредил, и Комитет госконтроля начал жесткую работу в этом направлении, не обижайтесь, делайте все честно и справедливо, тогда вы будете уважаемые и народом, и властью», — отметил Лукашенко.

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