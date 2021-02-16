ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Власть ищет «преступников» среди тех, кто помогает политзаключенным, а надо заглянуть в офисы ОМОНа и ГУБОПиКа». Тихановская прокомментировала сегодняшние обыски

16.02.2021 13:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала проводимые 16 февраля массовые обыски в квартирах сотрудников и в офисе Белорусской ассоциации журналистов, а также правозащитного центра «Весна».

«Власть ищет «преступников» среди тех, кто помогает политзаключенным, а надо заглянуть в офисы ОМОНа и ГУБОПиКа». Тихановская прокомментировала сегодняшние обыски

«Они ищут «преступников» среди тех, кто помогает политзаключенным и пишет о борьбе белорусов за свободу. Они ищут «преступников» в домах их родителей. Но в поисках преступников им следует заглянуть в офисы ОМОНа, ГУБОПиКа и всех ответственных за репрессии», — заявила Тихановская в своем телеграм-канале.

По ее словам, это и есть «настоящий государственный кризис», ведь ради удержания власти режим репрессирует даже тех, кто защищает права людей. Экс-кандидат в президенты добавила, что, пока это происходит, в опасности находятся все белорусы.

«Но белорусы знают, как решить этот кризис. Такими действиями Лукашенко сам собирает материалы дела для международного трибунала против себя и своих приближенных. И мы уже передали информацию в Евросоюз и Совет ООН по правам человека с требованием принять меры», — сказала Тихановская.

Утром 16 февраля в разных городах Беларуси начались обыски у журналистов и правозащитников. По данным «Весны» и БАЖ, силовики пришли домой к руководителю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу, его заместителям Борису Горецкому и Олегу Агееву. Обыски также прошли в квартире, где живет сын Бастунца Арсений, у юриста Кристины Рихтер, у правозащитника «Весны» Андрея Полуды и у других.

Телефоны некоторых правозащитников и волонтеров недоступны.

Пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-канале сообщила, что СК продолжает расследовать дело по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала проводимые 16 февраля массовые обыски в квартирах сотрудников и в офисе Белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для предпринимателей хотят ввести существенные изменения: отменить единый налог, поднять взносы в ФЗСН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by