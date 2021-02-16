|
«Власть ищет «преступников» среди тех, кто помогает политзаключенным, а надо заглянуть в офисы ОМОНа и ГУБОПиКа». Тихановская прокомментировала сегодняшние обыски
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала проводимые 16 февраля массовые обыски в квартирах сотрудников и в офисе Белорусской ассоциации журналистов, а также правозащитного центра «Весна».
«Они ищут «преступников» среди тех, кто помогает политзаключенным и пишет о борьбе белорусов за свободу. Они ищут «преступников» в домах их родителей. Но в поисках преступников им следует заглянуть в офисы ОМОНа, ГУБОПиКа и всех ответственных за репрессии», — заявила Тихановская в своем телеграм-канале.
По ее словам, это и есть «настоящий государственный кризис», ведь ради удержания власти режим репрессирует даже тех, кто защищает права людей. Экс-кандидат в президенты добавила, что, пока это происходит, в опасности находятся все белорусы.
«Но белорусы знают, как решить этот кризис. Такими действиями Лукашенко сам собирает материалы дела для международного трибунала против себя и своих приближенных. И мы уже передали информацию в Евросоюз и Совет ООН по правам человека с требованием принять меры», — сказала Тихановская.
Утром 16 февраля в разных городах Беларуси
Телефоны некоторых правозащитников и волонтеров недоступны.
Пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-канале
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Власть ищет «преступников» среди тех, кто помогает политзаключенным, а надо заглянуть в офисы ОМОНа и ГУБОПиКа». Тихановская прокомментировала сегодняшние обыски
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала проводимые 16 февраля массовые обыски в квартирах сотрудников и в офисе Белорусской...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)