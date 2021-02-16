ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Десятки зарубежных организаций требуют прекратить нарушение прав человека в Беларуси

16.02.2021 13:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Власти Беларуси должны немедленно прекратить нарушение основных прав человека в стране. Об этом говорится в совместном заявлении международного и 45 национальных ПЕН-центров, текст которого опубликован на сайте Белорусского ПЕН-центра.

Десятки зарубежных организаций требуют прекратить нарушение прав человека в Беларуси
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«Шестой месяц продолжаются протесты против сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, состоявшихся в августе 2020 года, — отмечено в документе. — За это время тысячи людей вышли на улицы, чтобы мирно выразить свой протест. Сотни людей были задержаны, многие были избиты милицией, другие лишились средств к существованию из-за своего участия в протестном движении. Писатели, художники, музыканты и исполнители играли важную роль в протестах, используя свое творчество как культурное сопротивление угнетению со стороны власти. Культурные деятели проводили театральные и уличные мероприятия, публичные чтения, писали стихи или просто поддерживали протесты и принимали в них участие. За это они пострадали».

В документе говорится, что в августе—декабре 2020 года от преследования пострадали более 590 культурных деятелей, более 230 из них были задержаны, многие пострадали от избиений и пыток. «Некоторые из них пострадали от нападения на улицах со стороны правоохранительных органов и сторонников власти, что в одном из случаев привело к трагической смерти художника Романа Бондаренко, — подчеркнули подписанты заявления. — Многие были вынуждены уволиться с работы или расторгнуть контракт. Активная гражданская позиция часто становилась причиной отмены выступлений, чтений, концертов. Преследование культурных деятелей продолжается и сегодня».

Отмечается, что масштабы репрессий против культурного сектора, в отношении СМИ и других представителей гражданского общества «являются беспрецедентными в современной истории Беларуси». Международный ПЕН-клуб и его центры «встревожены продолжающимся притеснением писателей и художников, отстаивающих права на свободу выражения мнений и мирные собрания».

«Мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить нарушение основных прав человека, включая право на выражение. Мы также призываем правительства всего мира решительно осудить действия белорусских властей и потребовать прекращения нападений на писателей, художников и деятелей культуры, происходящих в отместку за их попытки выразить свою обеспокоенность и желание бороться с несправедливостью», — говорится в заявлении.

Кроме международного и Белорусского ПЕН-центров документ подписали центры из Австралии (два центра — Мельбурн и Перт), Австрии, Бангладеш, Бельгии (два центра — фламандский и франкоязычный), Великобритании (Англия), Венесуэлы, Ганы, Германии, Грузии, Дании, Зимбабве, Ирландии, Италии (Триест), Канады (Квебек), Латвии, Ливана, Литвы, Лихтенштейна, Мексики (Сан-Мигель-де-Альенде), Норвегии, Нидерландов, Новой Зеландии, Португалии, Польши, России (три центра — Русский и клубы в Москве и Санкт-Петербурге), Румынии, Сербии, Турции, Украины, Хорватии, Чехии, Швейцарии (Романдия), Швеции, Эстонии, а также Вьетнамский, Иранский и Кубинский Пен-центры в изгнании, ПЕН-Америка, ПЕН-Эсперанто, Независимый Китайский ПЕН-центр.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Беларуси должны немедленно прекратить нарушение основных прав человека в стране. Об этом говорится в совместном заявлении международного и 45 национальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК завершил проверку по факту смерти Александра Вихора, одной из жертв протеста. Уголовное дело закрыто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by