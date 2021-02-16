|
Председателя БАЖ Андрея Бастунца отпустили
Источник материала: Партизан
Обыск в офисе БАЖ закончился, он проходил по статье 342 УК, сообщает Телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.
Председатель БАЖ Андрей Бастунец сказал, что пока статуса по делу у него нет. Также он сообщил, что его отпустили домой — обыска в квартире Андрея нет. Он на свободе. Офис опечатали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обыск в офисе БАЖ закончился, он проходил по статье 342 УК, сообщает Телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)