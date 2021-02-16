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Председателя БАЖ Андрея Бастунца отпустили

16.02.2021 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обыск в офисе БАЖ закончился, он проходил по статье 342 УК, сообщает Телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.



Председатель БАЖ Андрей Бастунец сказал, что пока статуса по делу у него нет. Также он сообщил, что его отпустили домой — обыска в квартире Андрея нет. Он на свободе. Офис опечатали.
 
 
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Обыск в офисе БАЖ закончился, он проходил по статье 342 УК, сообщает Телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.
 
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