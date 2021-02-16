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Санкович объявил сбор средств в поддержку белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции

16.02.2021 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский пловец Павел Санкович запустил международную кампанию по сбору средств для белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции.



Павел Санкович, участник трех Олимпиад и один из самых титулованных пловцов Беларуси, инициировал личный сбор средств на платформе GoFundMe в поддержку спортсменов, которые подверглись давлению со стороны режима за выражение своей гражданской позиции, были задержаны, избиты и лишены рабочих контрактов. 

С августа 2020 года мы наблюдаем, как белорусов пытают, задерживают и убивают за отстаивание своих конституционных прав. Павел живет и тренируется в США, однако его друзья и близкие находятся в Беларуси. 

«Я не могу, находясь за тысячи километров от дома, оставаться безучастным и молчаливо наблюдать за тем, что происходит в Беларуси. Я не могу спокойно просыпаться и читать новости, которые доставляют словно из ада. Я не могу спокойно засыпать и обнимать своих детей, зная, что тысячи белорусов лишены этой возможности.

Я прошел через различные стадии депрессии, страха и гнева за последние 6 месяцев и решил, что просто публикаций в социальных сетях или  отдельных пожертвований недостаточно. Я создал эту кампанию, чтобы помочь  спортсменам бороться за свои права, продолжать профессиональную карьеру и, что более важно, представлять весь белорусский народ, а не только Лукашенко, на мировой арене и Олимпийских играх», – говорит Павел Санкович. 
 
 
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Белорусский пловец Павел Санкович запустил международную кампанию по сбору средств для белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской...
 
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