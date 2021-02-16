Санкович объявил сбор средств в поддержку белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции









Павел Санкович, участник трех Олимпиад и один из самых титулованных пловцов Беларуси, инициировал личный сбор средств на платформе GoFundMe в поддержку спортсменов, которые подверглись давлению со стороны режима за выражение своей гражданской позиции, были задержаны, избиты и лишены рабочих контрактов.





С августа 2020 года мы наблюдаем, как белорусов пытают, задерживают и убивают за отстаивание своих конституционных прав. Павел живет и тренируется в США, однако его друзья и близкие находятся в Беларуси.





«Я не могу, находясь за тысячи километров от дома, оставаться безучастным и молчаливо наблюдать за тем, что происходит в Беларуси. Я не могу спокойно просыпаться и читать новости, которые доставляют словно из ада. Я не могу спокойно засыпать и обнимать своих детей, зная, что тысячи белорусов лишены этой возможности.





Я прошел через различные стадии депрессии, страха и гнева за последние 6 месяцев и решил, что просто публикаций в социальных сетях или отдельных пожертвований недостаточно. Я создал эту кампанию, чтобы помочь спортсменам бороться за свои права, продолжать профессиональную карьеру и, что более важно, представлять весь белорусский народ, а не только Лукашенко, на мировой арене и Олимпийских играх», – говорит Павел Санкович.







