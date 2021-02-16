Лукашенко требует сохранить мотовелозавод, когда «4 из 5 купленных великов — экспортные»

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники. Он потребовал четких перспектив развития мотовелозавода и не одобрил его приватизацию — несмотря на отсутствие стремительного экономического роста.

«К сожалению, финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют. И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть, — передает слова Лукашенко БЕЛТА. — Основы нашей экономической политики только что утвердили на ВНС. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте».





Он добавил: «Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Плохую продукцию не продашь: очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании».





О перспективах территории, на которой расположен мотовелозавод, — в заметке «Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города».