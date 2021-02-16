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Лукашенко требует сохранить мотовелозавод, когда «4 из 5 купленных великов — экспортные»
Источник материала: Onliner
Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники. Он потребовал четких перспектив развития мотовелозавода и не одобрил его приватизацию — несмотря на отсутствие стремительного экономического роста.
«К сожалению, финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют. И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть, —
Он добавил: «Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Плохую продукцию не продашь: очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании».
О перспективах территории, на которой расположен мотовелозавод, — в
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Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития отечественной мотовелотехники. Он потребовал четких перспектив развития мотовелозавода и не...
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