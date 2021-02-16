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Стример заработал $16 000, позволив зрителям беспокоить его будильниками и собачьим лаем

16.02.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Зарабатывать деньги во сне кажется чересчур хорошо, чтобы быть правдой. Но это вполне реальный тренд последних месяцев на стриминговых платформах. Стример укладывается в кровать, запускает трансляцию и спит. А зрители будят его звонками и фейковым собачьим лаем, которые связаны с системой донатов.

Один из таких стримеров — 26-летний Asian Andy из Лос-Анджелеса. За одну такую ночь он заработал $16 000. Правда, выспаться ему в ту ночь не удалось.

— Раньше я водил Uber за $16 в час, — рассказал во время одной из трансляций стример.

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Зарабатывать деньги во сне кажется чересчур хорошо, чтобы быть правдой. Но это вполне реальный тренд последних месяцев на стриминговых платформах. Стример...
 
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