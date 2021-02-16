Не «жировка», а черная дыра. Белорусы получили первые потяжелевшие платежки

Источник материала: Onliner

Еще в конце прошлого года было совершенно понятно, что «жировочный» 2021-й начнется для нас с потяжеления. И хотя чины обещали, что «в результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5», вышло как-то по-другому. Получив вчера платежки, многие белорусы удивились указанным в них цифрам. Самые остроумные принялись шутить. «Черная дыра настолько тяжелая, что может затянуть в себя любые физические объекты, даже свет, но только если ее еще раньше не затянет в себя белорусская „жировка“ после Нового года», — заметил пользователь Twitter под ником Gypsynkov.

Мы всегда знали, что удивительно рядом. Вот и «жировка» с улицы Шаранговича тому подтверждение. Семья минчан купила почти 82-метровую четырехкомнатную квартиру год назад, зарегистрирован в ней пока один человек. Дом типовой, панельный, построен в начале 90-х. «Все это время в квартире никто не живет. Сейчас доделываем ремонт, то есть реальное потребление коммунальных услуг минимальное. Но при этом платежка по сравнению с декабрем потяжелела почти на 11 рублей. (Только отчисления на капремонт выросли на 40%.) И да, оплату задерживаю целенаправленно», — пояснила Светлана.









Новой «жировке» поразился и Георгий, который живет в 30-метровой однокомнатной квартире вместе с женой и двумя маленькими детьми. «Обычная девятиэтажка на улице Чкалова. Зарегистрированы двое. За декабрь платил 60,68 рубля. За январь начислено 88,05, хотя ничего не менялось — жили тем же составом и воду не лили. Конечно, это существенная разница — почти 27 с половиной рублей на ровном месте. Соглашусь, что даже в морозы у нас топили хорошо, дома было тепло. Но вот, к примеру, уборка никудышная: подъезд выметают-моют редко, очень редко».





Зато обладатели квартир-студий на окраине Витебска могут выдыхать: прибавка совсем незначительная. Вот какими цифрами поделился Александр: за декабрь молодому человеку было начислено 32,47, а за январь 37,03 рубля. Для квартиры в 30 с небольшим «квадратов» и с одним прописанным неплохо — разница всего четыре с половиной рубля (или примерно $1,8). «Обещали же поднятие тарифов, поэтому ничего удивительного. Но, учитывая, что доход больше не стал, неприятно, особенно если вспомнить качество услуг ЖКХ этой зимой. И не только зимой — с сыростью, комарами и канализационной грязью в подвале жители первого этажа сражались путем переписки с госслужбами не меньше полугода», — поделился бедами своей новостройки житель Витебска.









Почти на 26 рублей больше придется заплатить минчанке Лесе: довольно дорого нынче обходятся 60 минских «квадратов». «Дом 1972 года, капремонт закончился в 2012-м, пару лет назад дом утепляли. Три комнаты, три человека и кот, без маленьких детей, но с дедушкой 89 лет. Несмотря на утепление дома и счет за отопление, в квартире нежарко (18—19 градусов, в сильные морозы бывало и 16 градусов). В подъездах убирают редко, лифт ломается по несколько раз в месяц, в последнее время еще и часто какие-то аварии: то четыре раза за неделю днем отключали холодную воду на несколько часов, то электричества нет. Стоимость явно не соответствует качеству. Повышение считаем существенным, так как еще же электричество и газ — страшно представить итоговую стоимость», — рассуждает девушка.





По-настоящему фантастические платежки приходят минчанке Катерине. За декабрь семье девушки начислили 170 рублей (благо картину немного скрасил перерасчет), в январе и вовсе пришла «жировка», от которой хочется плакать, — почти 223 рубля. «Повышение платы определенно существенное, особенно если смотреть на зарплаты. Стоимость коммунальных платежей — это как половина моей зарплаты. При этом качество явно не соответствует: всю зиму мы мерзли, однако стоимость отопления только увеличивалась. А квартира самая обычная, площадью 64 квадратных метра — 3 комнаты, проживают три человека, дом старый. Честно говоря, мы сами в шоке от таких сумм, будем разбираться. Может, причина в том, что у нас нет счетчиков на отопление...»









Увеличения платежей почти в два раза никак не ожидал Владимир. Квартира-то осталась та же — 55 «квадратов», на которых зарегистрированы два человека. «Квартира 2-комнатная, дом новый — примерно 2014 года постройки. Проживаю я с женой и сыном, которому недавно исполнился месяц. Повышение, конечно, существенное, а качество обслуживание никакое! У них силы, похоже, направлены на срезание ленточек, а не на выполнение прямых служебных обязанностей», — возмущен минчанин.









Минус дополнительные 15,5 рубля из бюджета — таков итог получения новой платежки для очередной семьи минчан. «Квартира у нас трехкомнатная, дом сдался в 2015 году. Проживает 4 человека — двое взрослых и двое детей. Еще есть собака (за нее платим налог) и кот. Такое повышение я считаю существенным, так как это где-то 25% от общей суммы. И все это происходит на фоне снижения оклада на работе, увеличения стоимости питания в детском саду (в следующем месяце узнаю) и подорожания всего и вся!»









Справедливости ради, надо отметить, что в редакцию прислали немало платежек, где итоговая сумма выросла всего на 5—10 рублей, еще чаще встречалось подорожание ровно на пятнадцатку. Логику в скачке цифр отыскать не удалось — минимальная разница появлялась и в старом жилфонде, и в новостройках, которые только недавно сошли с конвейера. А у вас какие результаты?

Жировка за январь совершенно точно тяжелее, чем за декабрь. А какой у вас разрыв?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или До 5 рублей, незаметно В 10 (плюс-минус) уложился Ближе к 15 рублям От 16 до 25 рублей Плюс 26—30 рублей по платежке Больше 30 рублей Хочу видеть результат Голосовать