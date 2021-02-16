ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Силовики знают, что весной люди все равно выйдут на улицы»

16.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Силовики знают, что весной люди все равно выйдут на улицы»

  • 16.02.2021, 13:21
«Силовики знают, что весной люди все равно выйдут на улицы»

Бывший «опер» рассказал, что в силовых структурах есть люди, которые симпатизирует народу.

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска Мозырского РОВД Владимир Жигарь, который после президентских выборов 2020 года уволился из милиции и отбыл административный арест в жодинской тюрьме, заявил, что Лукашенко еще не начал полномасштабных чисток в аппарате МВД, сообщает BYPOL.

По мнению Владимира Жигаря, который присоединился к инициативе By_Pol, в органах еще есть те, кто «симпатизирует белорусскому народу». А те, кто пока удерживает власть в своих руках, не могут позволить себе в одно мгновение «вырезать 30-40% сотрудников в центральном аппарате». По словам бывшего оперативника, этих людей просто невозможно будет заменить в случае массовых увольнений.

«Кроме борьбы с гражданским обществом есть и повседневная работа, а за нее спрашивают по полной. За невыполнение определенных норм приходится отвечать. Наказывают строгими выговорами – объяснения о борьбе с «оппозиционерами» не работают».

Также Жигарь заявил, что много милиционеров, которые еще остались на службе, саботируют меры в политическом розыске, более того, получают предупреждения от жен, что в случае «посадок невиновных людей» получат заявления на развод. Вообще разводы Жигарев считает обычной для милиционера практикой, поскольку рабочий день ненормированный, а зарплата не такая крупная.

Бывший сотрудник Мозырского РОВД неоднократно участвовал во встречах с Лукашенко и рассказал, что в ожидании его прилета приходилось проводить много часов на морозе, в дождь или снег.

«Несмотря на должности и звания, поднимали ночью и везли на место сбора. Там мы стояли с 6-7 утра, хотя сам Лукашенко прилетал только в 9 вечера. Просто сутки на морозе охраняли пятачок Три на три метра, чтобы какой-нибудь пес не пробежал перед кортежем. И за это никто дополнительно не платил»

По мнению Жигаря, силовики знают, что «весной что-то будет», поэтому сейчас превентивно задерживают, фальсифицируют административные материалы. Но при этом осознают, что «ничего не изменится, и люди все равно выйдут на улицы». Действующие сотрудники МВД, по словам бывшего оперативника, должны понять, что нет разницы, кто будет у власти – милиция нужна всегда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший «опер» рассказал, что в силовых структурах есть люди, которые симпатизирует народу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Конец путинской эпохи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by