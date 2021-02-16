Источник материала: Хартия'97

Украинские олигархи требуют запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России 16.02.2021, 13:08

В правительство Украины направлено открытое письмо.

Руководство крупнейших украинских теплоэлектроцентралей обратилось к правительству Украины с открытым письмом, в котором призвало прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси и отменить искусственные ценовые ограничения на внутреннем рынке электроэнергии. Текст письма опубликован на сайте Украинской энергетической ассоциации (УЭА), создание которой связывают с группой «Приват» украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

«Просим безотлагательно принять решение . Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины», — говорится в документе. Возросший импорт, подчеркивают в ассоциации, создает убытки для украинских производителей, так как «приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1 200 гривен за МВт∙ч (около 43 долларов).

Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке.

— Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию, — указали в ассоциации. Игнорирование этих просьб, уверены авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему.

Группа ДТЭК другого украинского олигарха Рината Ахметова также опубликовала заявление к правительству, в котором подчеркивает критические последствия для энергорынка импорта электроэнергии из России и Беларуси.

— Вследствие фундаментальных экономических ошибок украинская энергетическая отрасль находится в состоянии глубокого кризиса. Ключевыми причинами кризиса являются крупномасштабные манипуляции на рынке электроэнергии и импорт электроэнергии из страны-агрессора, который уже имеет необратимые последствия для отрасли и экономики страны, — говорится в заявлении.

В ДТЭК считают, «для того, чтобы энергосистема страны успешно прошла осенне-зимний период и продолжила путь в направлении интеграции в европейское энергетическое пространство, необходимо уже сегодня решить вопрос ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси для частных компаний, оставив возможность поставки электроэнергии из этих стран как аварийной помощи и отменить прайс-кэпы, которые являются преградой к либерализации рынка электроэнергии».

С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси, а с 1 февраля — из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания.

Весь объем импортной электроэнергии продается на рынке на сутки вперед и сегодня составляет 36−60% данного сегмента.

За январь 2021 года Украина импортировала из Беларуси 183,722 млн киловатт-часов электроэнергии. Из этого количества 180,589 млн кВт∙ч электричества поступило в режиме коммерческих поставок, 3,133 млн кВт∙ч — в режиме аварийных поставок. В свою очередь Украина в режиме аварийной помощи поставила в Беларусь 77 тыс. кВт∙ч электроэнергии. Среди причин назывались «сильные морозы» и «обеспечение стабильной работы энергосистемы Беларуси при отключении блока БелАЭС от сети».

БелаПАН отмечает, что за первый месяц текущего года Украина уже приобрела белорусского электричества больше, чем за весь прошлый год (152,308 млн кВт∙ч). Дело в том, что с начала 2020 года Украина стала планомерно снижать покупку белорусской электроэнергии, пока полностью от нее не отказалась к маю.

Изначально украинские власти не планировали на 2021 год импорт электроэнергии из Беларуси и экспорт украинского электричества в Беларусь. Однако затем передумали. Данное решение вызвало негодование ряда экспертов в украинском медиапространстве.

25 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит противоречия в том, что Украина возобновила торговлю электроэнергией с Беларусью, несмотря на жесткую позицию по ситуации в соседней стране.

— Я хочу заверить, что мы всегда будем стоять на стороне белорусского народа, — заявил глава украинского МИД. — Но также хочу добавить, что еще ни одна страна мира не ввела каких-либо системных, комплексных экономических санкций против Беларуси. Есть санкции против компаний, но торговое эмбарго против Беларуси не применялось.

Кулеба отметил, что торговля электроэнергией с Беларусью на данном этапе — это тактика, в то время как стратегия заключается в том, чтобы Украина в 2023 году присоединилась к энергосистеме ЕС, рассинхронизировавшись с системами Беларуси и России.

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