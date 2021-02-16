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Ученые выяснили, что произойдет с Землей, если суперконтинент Пангея вернется

16.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, что произойдет с Землей, если суперконтинент Пангея вернется

  • 16.02.2021, 13:04
Ученые выяснили, что произойдет с Землей, если суперконтинент Пангея вернется

Через 300 миллионов лет все континенты сместятся к экватору.

Миллионы лет назад строение суши на нашей планете было гораздо проще. Был всего один большой материк, который назывался Пангея. С течением времени Пангея под влиянием различных природных процессов разбилась на несколько частей. Ученые предположили, что в будущем все континенты снова объединятся в один, пишет travelask.ru.


Ученые проанализировали движение литосферных плит и представили примерное положение материков через 300 миллионов лет. Все континенты сместятся к экватору и сольются в один большой суперконтинент. Так как положение материков изменится, климат на них тоже станет другим. Погода во многих странах поменяется на противоположную. Если в будущем все материки объединятся в один, то Португалию засыплет снегом, а на территории Бразилии образуется пустыня.


Такие изменения повлекут за собой некоторые неприятные последствия. Так как все океаны сольются в один большой, примерно половина планеты будет покрыта водой. На полюсах будут формироваться ураганы, которые станут в разы разрушительнее тех, что обрушиваются на человечество сейчас. Из-за высокой плотности населения любая вирусная болезнь с легкостью сможет превратиться в пандемию. Возможно, обострятся конфликты, связанные с разделением территорий между государствами.


Помимо минусов, есть и положительные стороны объединения континентов. Путешествовать по миру станет гораздо проще. Не нужно будет тратить полдня на то, чтобы долететь из России в США. Например, из Антарктиды в Уругвай можно было бы добраться пешком. Авиакомпании в новом мире потеряли бы актуальность, потому что до любой точки на Новой Пангее можно было бы доехать за рулем своего автомобиля.

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