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«Вместе и до конца, до победы над диктатурой!»
Источник материала: Хартия'97
«Вместе и до конца, до победы над диктатурой!»
Работники водоканала в Молодечно встали на партизанский путь борьбы.
В Молодечно на водоканале провели партизанскую акцию
«Вместе и до конца, до победы над диктатурой!», — заявляют работники водоканала.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Работники водоканала в Молодечно встали на партизанский путь борьбы.
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