Источник материала: Хартия'97

Дмитрий Медведев, заговорщик 4 16.02.2021, 12:34

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Не отлучат ли его от руководства за такую грубую идеологическую ошибку?

Дмитрий Медведев ошеломил аудиторию соцсетей публикацией снимков с фонарями в день "акции фонариков". Не отлучат ли его от руководства партией за такую грубую идеологическую ошибку? А также: Алексей Венедиктов считает что зампредседателя Госдумы Петра Толстого можно засудить за безобразные сравнения, опять же связанные с фонариками. Есть ли перспектива у подобного судебного иска? Как "фонарный протест" отразится на судьбе Алексея Навального?

В программе на "Радио Свобода" участвуют: Екатерина Енгалычева, депутат Московской городской думы; политолог Сергей Марков; политик, член Федерального совета партии "Яблоко" Анатолий Голов (Санкт-Петербург). Ведет программу Елена Рыковцева.

Елена Рыковцева: Вы знаете, в воскресенье, кто хотел, ходил по улице и по двору своему с фонариками, участвовали, признавались в любви Алексею Навальному, его супруге, друг другу, соседям и так далее. Но совершенно неожиданно в этой акции оказался главным героем, никто не мог подумать, кем же он окажется, а это был Дмитрий Медведев, который в своем инстаграме опубликовал три фотографии с фонарями. Это было так поразительно, что, конечно, его тут же замучили вопросами. Тут нужно сказать, что он очень редко публикует фотки в инстаграме, раз в месяц, может быть, у него за весь год было 10 фотографий, у него вообще никогда не было фотографий с фонарями. Вдруг 14 февраля, когда все вышли светить, кто хотел, он публикует такую историю. Его начинают спрашивать: Дмитрий Анатольевич, а вы случайно не участвовали в акции? Он говорит: да нет, я в поддержку русской зимы и Греты Тумберг. С нами Екатерина Енгалычева, депутат Московской городской думы. Кажется, что вроде бы несерьезно, а на самом деле это говорит о том, что он не знал про эту акцию. Если бы он знал, он мог бы выложить фонарики эти в сеть социальную?

Екатерина Енгалычева: Я думаю, что не мог он не знать об этой акции. Потому что истерия очень странная поднялась на всех уровнях власти, даже с трибуны Государственной думы депутат говорил о фонариках. Знали они все. Именно власть сделала со своей стороны этими запретительными способами, попытками запретить людям выходить на эту акцию с фонариками, сделала все для пиара, для того, чтобы об этой акции знали все. Соответственно, руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не мог не знать.

Елена Рыковцева: Он знал. Человек знает об этой акции, о которой говорят из каждого утюга, но если он знал, как он мог, тогда что у него в голове?

Екатерина Енгалычева: Я тут могу лишь свое оценочное суждение высказать. На мой взгляд, здесь возможны два момента: либо просто человек хотел напомнить о себе тем самым, чтобы переключить на себя внимание СМИ, в принципе, это получилось, очень многие СМИ интересовались, задавали вопросы, наконец-то о нем очень много писали. Либо второй момент – это посыл определенного сигнала, что я не с ним, я с вами.

Елена Рыковцева: Сергей, расскажите, что это было? Его за это не накажут, не уволят из руководителей партии "Единая Россия" за такую идеологическую ошибку тяжелую?

Сергей Марков: Никто не знает. Подождем немножко. Есть несколько вариантов. Первый вариант, что он действительно не знал об этой акции. Это, кстати, возможный вариант. Дело в том, что вы там сидите в своем коконе, в пузыре информационно-пропагандистском, я читаю ваших коллег оппозиционных, они говорят: нас пугается власть, ужасно боится, мы такие тут страшные, огромные, за нами народ. Нет за вами никакого народа – это хорошо всем известно. Это узкая секта маленькая. Есть проблемы, что могут быть беспорядки, кровь, те же самые люди организуют, что и Майдан украинский, расстрелять могут как-то людей снайперы пресловутые грузинские, польские, украинские. Этим занимаются по компетенции, никакой угрозы нет. В компетенцию Дмитрия Медведева не входит сейчас бороться с этими протестами. Есть люди, которые этим займутся.

Елена Рыковцева: Про эти фонарики, какой кокон, о чем вы говорите с трибуны Государственной думы, из всех ток-шоу? Это значит, что он отключен полностью от информации, если он не знал.

Сергей Марков: Кокон, я говорю, то, что вас убеждают, что вы такие сверхсильные, влиятельные, кто-то вас боится. На самом деле вас власть не боится, вы лузеры, марионетки.

Елена Рыковцева: Я не спорю. Лузеры, марионетки, хорошо. А он почему ничего не знает про эту акцию?

Сергей Марков: Зачем ему знать? В его компетенцию не входит этим заниматься, другие люди этим занимаются, кому по должности нужно. Он занимается другими серьезными делами. Он в курсе общей повестки полностью, но эти подробности, нюансы, фонариками светить, он может этого не знать. Второй вариант, который вы пока не предусмотрели, вполне возможно, он знает и поддерживает Путина, но пошутить решил. Чувство юмора у него хорошее, я вам гарантирую.

Елена Рыковцева: Так он троллит Путина, а не поддерживает тем самым. Он кого троллит?

Сергей Марков: Вас, общественное мнение. Может быть, не самая удачная шутка, я так думаю. Они там шутят все время. Чтобы так серьезно, угрюмо сидели, такое редко бывает. Даже на очень серьезных совещаниях, на которых обсуждаются серьезнейшие вещи, если они не являются очень большими публичными, там у них очень хорошо с чувством юмора. Третий вариант: готовят из Дмитрия Анатольевича лидера какой-нибудь либеральной партии, которая войдет в парламент. Для этого нужно чуть-чуть зафиксировать. Не только это, сейчас депутат "Единой России" законопроект не согласовал с "Единой Россией", подал о том, чтобы уменьшить возможные наказания за несанкционированные митинги, демонстрации. С моей точки зрения, посылают человека в командировку поработать либеральной партией, а может быть, он сам так решил. Короче, третий вариант то, что Дмитрий Медведев может возглавить какую-то большую партию системных либералов и войти в этом качестве в правительство вице-премьером, может быть.

Елена Рыковцева: Это очень интересно. Мы сейчас покажем сюжет о том, чем он занимался с сентября.

Елена Рыковцева: Я думаю, что если эта партия ведет такую борьбу с иностранным вмешательством, вообще со всеми, я уже не знаю, что неиностранного осталось в стране, она очень бережно вдруг, трепетно стала относиться к своим выборам. Маниакально им кажется, что сейчас все вмешаются, им навредят. И тут у них во главе такой человек. Может быть, они так же начнут бороться с лидером своей партии? Вам не кажется, что его судьба в качестве председателя партии этими фонарями, он сам себя на них подвесил?

Екатерина Енгалычева: Во-первых, что осталось у нас неиностранное: наверное, неиностранное – это семьи чиновников, высшего руководства "Единой России", все жены, дети, которые живут за границей, там имеют дома, квартиры, которые связывают свое будущее с заграницей, наверное, они у нас неиностранные. А все остальные, которые выходят за то, чтобы были достойные пенсии, достойные пособия, чтобы у студентов, у молодежи было будущее, то есть все те, которые смеют об этом говорить, они "иностранные агенты", все такие нехорошие. Что касается Медведева, Сергей сказал на самом деле очень смешные вещи, что он мог не знать. Он в домике каком-нибудь находится, с кальянной, с аквадискотекой, и он не в курсе.

Елена Рыковцева: Он находится в каком-то вакууме две с половиной недели, куда-то выпадает. У него какие-то участки временные, он выпадает в астрал какой-то, в другой мир уходит.

Екатерина Енгалычева: Естественно, я думаю, знал. Что касается возможности того, что он перейдет, это человек, который возглавляет "Единую Россию", "партию власти", которая ответственна за все, что творится у нас последние 20 лет. Этот человек может взять и перекраситься в либеральную партию? Народ считают за глупых совершенно? Часто звучит от чиновников, они считают народ быдлом. То есть они нас совсем за быдло считают, что мы примем человека, который возглавлял, столько всего уничтожено в нашей стране, уровень жизни людей в большинстве низкий, этого человека мы просто возьмем и примем в рядах какой-то либеральной партии. Люди же умные у нас. Это их беда, кстати говоря, правительства и депутатов "Единой России", они считают людей глупыми. А люди не глупые, люди умные, люди во всем разбирающиеся.

Елена Рыковцева: Но они внушаемые, согласитесь.

Екатерина Енгалычева: Часть. На самом деле сейчас все больше и больше людей, те же соцопросы показывают, раньше телевидение все смотрели, по телевизору увидели, сказал тот или иной пропагандист – значит, так и есть. Сейчас какое количество людей все меньше и меньше доверяет им и переходит в интернет, в различные оппозиционные СМИ. Люди в курсе того, что происходит на самом деле.

Елена Рыковцева: С нами на связи Анатолий Голов из Санкт-Петербурга, фракция "Яблоко", федеральное бюро партии "Яблоко". Очень любопытную версию выдвинул в нашем эфире Сергей Марков, что, возможно, его переместят в руководство другой либеральной партии, таким образом будут выбивать из-под вас стул. Вы чувствуете какую-то опасность вокруг "Яблока" в том смысле, что будет какой-то двойник или тройник, чего-то там еще?

Анатолий Голов: В свое время, будучи еще президентом, Медведев говорил "свобода лучше несвободы", вообще он казался большим либералом. Чем это кончилось, известно – ничем. Практически все его волюнтаристские действия типа изменения часовых поясов и так далее, практически все было отменено, все вернулось на круги своя. Сейчас переместят Медведева, не переместят, Медведев – это симулякр. У нас есть парламент, который очень похож на настоящий, только это не место для дискуссий. Медведев – председатель партии, но при этом он царствует, но не правит, там целиком работает администрация президента. Если его даже переместят в новую партию, будет еще один симулякр.

Елена Рыковцева: Вот такие штуки, фонари эти смешные, смеются на самом деле люди, веселятся. Его по телевизору, кстати, не показывают, что-то о нем пишут в газетах, говорят по радио, пару недель назад он окружил себя корреспондентами и дал какое-то интервью. Вам не кажется, что Дмитрий Медведев наносит, партия "Единая Россия" стала страшно переживать за исход выборов, вам не кажется, что сам по себе председатель – он не кликабельный для избирателя?

Анатолий Голов: Он никогда не вызывал поддержки у людей. К сожалению, он все время в астрале, даже независимо от того, что он выходит к журналистам, он живет в каком-то своем другом мире, где можно двигать целые пояса, где можно делать то, се, пятое, десятое. Нет никакой разницы, будет ли он председателем какой-либо партии, ничего не изменится.

Елена Рыковцева: Давайте посмотрим опрос, мы у людей спрашивали, есть ли у него шансы опять стать президентом.

Елена Рыковцева: Что скажете?

Екатерина Енгалычева: Полностью согласна, если будут честные выборы, то у них шансов действительно нет. Если же путем фальсификаций, конечно, шансы есть. Но чем это все закончится? Мы прекрасно помним 2019 год, выборы в Московскую городскую думу, когда люди выходили. Мы помним и 2011 год, когда выборы в Государственную думу были просто украдены, какие потом протесты были, сколько людей выходило. Если власть хочет рискнуть, то они могут пойти на фальсификации. Я думаю, что они все равно будут пытаться фальсифицировать. Что меня все время удивляет, ведь у них есть все возможности, все ресурсы, средства, чтобы обеспечить людей, повысить уровень жизни населения, тогда население будет за вас. Почему сплошные дворцы, ведь дворец не один, их у каждого по несколько. Расследования Навального посмотреть, это ужас, сколько у них этих дворцов, – это же все деньги народа. Если бы эти деньги распределялись между всеми людьми, то, что выводится за границу триллионами каждый год, если бы все это оставалось в нашей стране, пожалуйста, правь хоть вечно. Но людей возмущает эта несправедливость, когда у бабушки пенсия, на которую она не может прожить, считает каждую копейку, а кто-то купается в роскоши невероятной. Если они смогут перестроиться в ближайшее время, может быть, и есть шанс, если они будут продолжать дальше, как они сейчас действуют, еще репрессивную свою машину включать, то рано или поздно такой режим закончится.

Елена Рыковцева: Тут нужно уточнять, когда он делает эти расследования по поводу дворцов, он не просто давит на то, что человек богатый, купается в роскоши. Я, например, не считаю, что точным был фильм о виллах Владимира Соловьева на Комо. Конечно, это сам по себе факт смешной, что пропагандист живет на Западе. Но сами виллы он купил на свою зарплату. Он номер один пропагандист в стране, понятно, что он много очень зарабатывает. Отрабатывает свой хлеб в том виде, в котором он должен его отрабатывать. Поэтому когда речь там идет о таких виллах, когда человек заработал и купил – это довольно странно. Но, как правило, он старается делать расследования о виллах, которые куплены на непонятно какие деньги.

Екатерина Енгалычева: Полностью с вами согласна. Я вообще в принципе не вижу ничего предосудительного в том, что люди могут быть богатыми, это хорошо, пусть будет у каждого и по дому, и по квартире, и по машине. Но если человек что-то создал, если он заработал честно – будьте миллионерами, миллиардерами. Но наша беда в том, что люди, которые не создали ничего, чиновники, их друзья, вот они становятся миллиардерами за счет народа. Это неправильно, против этого всего люди.

Елена Рыковцева: Дмитрий Медведев, когда был на посту президента, у него программа борьбы с коррупцией была раньше, чем у Алексея Навального, когда он ее продвигал, казалось, что он верит, что это возможно. Сергей, вы заметили по опросу, что люди к этому достаточно серьезно относятся, к этому политику, нет отрицания тотального. Конечно, есть неверие в то, что честно это будет сделано. Серьезно говоря, как вы оцениваете его возможность вернуться в очень большую политику?

Сергей Марков: Попробуйте меня понять, я как рациональный аналитик говорю, что шансов не очень много. У него нет харизмы, он не пользуется поддержкой. Голосование было не за него, когда он был президентом, голосование было за Владимира Путина, поскольку он попросил проголосовать за Дмитрия Медведева. Успехов особенных нет, часто подшучивают над ним. Я бы сказал, нет и нет. Но я живу в современном мире, поэтому я понимаю, что за пределами рационального анализа мы должны видеть и какие-то иррациональные вещи, которые присутствуют в современном мире. Поэтому можем сказать, что Дмитрий Анатольевич побывал на всех постах, какие только возможны, у него большой опыт, огромная узнаваемость. В современном мире узнаваемость значит больше, чем политическая программа. Самый влиятельный человек – это футболист Роналду, он достиг полмиллиарда фолловеров во всех социальных сетях. Поэтому узнаваемость у него огромная, она практически близка к 100%, а это уже огромный плюс. Он достаточно молодой, с таким огромным опытом. По-разному может развернуться политическая ситуация, может, его и выбросит на самый верх опять какая-то ситуация. Поэтому рациональный анализ говорит мне: у Дмитрия Анатольевича нет шансов стать опять большим человеком. А некое чутье и некое понимание иррациональности современного мира говорит: есть.

Елена Рыковцева: Иррационально говоря, шансы все-таки остаются. По поводу узнаваемости я вспоминаю Ксению Собчак, у которой было 99% узнаваемости, которые конвертировались в 1% поддержки на выборах. У нас есть сюжет, который тоже связан с фонарной акцией. Стал инициатором как раз Петр Толстой, тоже член "Единой России", выступил с этим в Государственной думе.

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