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Как Николай Статкевич по-мужски разобрался с пропагандистом Азаренком

16.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как Николай Статкевич по-мужски разобрался с пропагандистом Азаренком

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  • 16.02.2021, 12:26
  • 1,937
Как Николай Статкевич по-мужски разобрался с пропагандистом Азаренком
Николай Статкевич

Пасквили и гнусность не должны оставаться безнаказанными.

15 февраля стало известно, что переводчице Ольге Калацкой грозит шесть лет тюрьмы за то, что якобы на одной из акций протеста нанесла несколько ударов пропагандисту Григорию Азаренку, сообщает "Еврорадио".

Оказывается, в середине 90-х подобный инцидент произошел с отцом Григория — тоже пропагандистом Юрием Азаренком. "Обидчиком" стал глава Белорусского объединения военных Николай Статкевич. Статкевич ударил Азаренка по лицу за фильм, который тот снял и который очернял Николая Статкевича и его окружение.

В то время "ударить Азаренка" являлось административным правонарушением и стоило Статкевичу всего пару рублей. Вот что о той истории рассказала жена политика Марина Адамович.

— Папа Григория Азаренка начинал свою биографию приблизительно так же, как и его сын сейчас: с "документальных" фильмов про белорусскую демократическую оппозицию и БЧБ-флаг. В одном из этих фильмов говорилось про Николая, про Белорусское объединение военных — что они, мол, фашисты и коллаборационисты. После этого Николай вызвал Азаренка и действительно ударил его по лицу, — рассказывает супруга Николая Статкевича Марина. — Это был мужской разговор. Пасквили и гнусность не должны оставаться безнаказанными. Азаренок после этого обратился в суд, и суд наказал Николая штрафом, который на тот момент был эквивалентен нынешним трем рублям. Тогда еще все смеялись, что теперь мы знаем таксу на "ударить Азаренка".

— У них ничего не меняется. Теперь я наблюдаю то же, что и раньше: наложить кадры, приплести фашистов, сверху еще БЧБ-флаг как флаг коллаборационистов, — говорит Марина о принципе создания "документальных" фильмов о белорусской оппозиции и национальных символах. — С тех пор о каких-то других репортажах Азаренка-старшего я не слышала. Видимо, он решил, что за три рубля подставлять лицо — так себе занятие, — шутит Марина.

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Пасквили и гнусность не должны оставаться безнаказанными.
 
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