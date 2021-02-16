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Биржа: евро и доллар немного просели на торгах 16 февраля

16.02.2021 13:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Торги на БВФБ завершились во вторник, 16 февраля, очередным падением европейской и американской валют.

Биржа: евро и доллар немного просели на торгах 16 февраля

Свои сессии три основные иностранные  валюты завершили на следующих позициях:

  • евро — 3,131 белорусского рубля (-0,0009 пункта);
  • доллар — 2,5799 белорусского рубля (-0,0006 пункта);
  • российский рубль — 3,5205 белорусского рубля за 100 российских (+0,0005 пункта).
 
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Торги на БВФБ завершились во вторник, 16 февраля, очередным падением европейской и американской валют.
 
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