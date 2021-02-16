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Биржа: евро и доллар немного просели на торгах 16 февраля
Источник материала: Навiны
Торги на БВФБ завершились во вторник, 16 февраля, очередным падением европейской и американской валют.
Свои сессии три основные иностранные валюты завершили на следующих позициях:
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Торги на БВФБ завершились во вторник, 16 февраля, очередным падением европейской и американской валют.
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