«Не продадим». Лукашенко поставил Минский мотовелозавод в один ряд с БелАЗом

Александр Лукашенко 16 февраля в Минске на совещании о развитии отечественной мотовелотехники заявил, что минский мотовелозавод приватизировать не будут.



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«Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что, когда говорит о МАЗе, БелАЗе, МТЗ, «Гомсельмаше» и других предприятиях, он заявляет о том, что это лицо машиностроительной Беларуси, ее бренды. «В этом ряду и мотовелозавод. Поэтому нельзя его потерять», — подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что производство первой отечественной мото- и велопродукции началось в 1945 году и пережило распад Советского Союза. «В последние годы во всем мире сформировался огромный запрос на здоровый образ жизни, а спортивная активность стала популярной как никогда. Но то ли еще будет. Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на 9%», — отметил Лукашенко.

Он констатировал, что таким образом сложились лучшие условия для развития производства в этой сфере. В Беларуси сохранено производство вело- и мотопродукции отечественных торговых марок «Аист» и «Минск», освоено более сотни новых моделей велосипедов и десятки моделей мототехники. «Но, к сожалению, финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют. И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть», — сказал Лукашенко.

По его словам, и «экспорт слабый, не решает проблему продаж». «Это неудивительно, если утрачено ключевое звено производства — собственное конструкторское бюро. Для того чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм‚ которым сегодня пользуется наш завод, — временный. Вдолгую работать таким образом невозможно», — считает Лукашенко.

Он также напомнил о принятом решении развивать те направления, где у страны уже есть те или иные компетенции. «У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать», — сказал Лукашенко.

«Хотелось бы видеть комплексный, четко обсчитанный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Продукция должна быть высокого качества, конкурентоспособная. Плохую продукцию не продашь — очень сильна конкуренция в мире в этом направлении. Предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска критики тоже не выдерживает. Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно пять лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании», — сказал Лукашенко.

Он также потребовал доложить о предложениях по вариантам «расчистки долгов». «Идеи разорвать предприятие на куски, а затем их раздать по банкам («Белгазпромбанк», «Альфа-Банк» и иные) я расцениваю как антигосударственные. Это уничтожение предприятия», — считает Лукашенко.

Он поинтересовался, что будет с действующей производственной площадкой. «Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей», — сказал Лукашенко. При этом он предупредил, что не должно быть предложений построить там жилье. «Да и не нужно нам, как мы договорились опять же на собрании, столько жилья в Минске. Ибо мы всю страну стянем в Минск. Об этом уже не единожды разговаривали», — заметил Лукашенко.

«Словом, я жду предложений. И предложений проработанных», — резюмировал он.

Как сообщалось, в августе 2007 года власти продали 99,72% уставного фонда ОАО «Мотовело» принадлежащей бизнесмену Александру Муравьеву компании ATEC Holding GmbH, которая зарегистрирована в Австрии. Спустя пять лет, в сентябре 2013-го, Лукашенко посетил «Мотовело», остался недоволен его работой и потребовал безусловного выполнения планов по его развитию. Он напомнил, что одним из наиболее важных условий продажи «Мотовело» было сохранение его специализации и вложение в 2007—2012 годах в развитие производства не менее 20 млн долларов, однако поставленные условия были выполнены лишь частично. Лукашенко также остался недоволен тем, что не вся территория предприятия задействована под производство, как было оговорено, около четверти площадей сдавались в аренду.

30 января 2017 года суд Фрунзенского района Минска признал бывшего владельца ОАО «Мотовело» Муравьева виновным по ряду статей Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; организация хищения путем злоупотребления служебными полномочиями; организация уклонения от уплаты налогов; пособничество в уклонении от уплаты налогов) и приговорил к 11 годам лишения свободы. По решению суда государству ушли все акции предприятия, принадлежащие Муравьеву. Своей вины в инкриминируемых преступлениях бизнесмен не признал.

С 2015 по 2018 год предприятие возглавлял бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. Вывести предприятие на прибыльную работу ему не удалось. Было создано государственное ООО «Мотовелозавод». В апреле 2018 года экономический суд Минска признал ОАО «Мотовело» банкротом и открыл в его отношении ликвидационное производство.

Также ранее было предложено перенести производство велосипедов и мотоциклов в индустриальный парк «Великий камень».