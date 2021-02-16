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Одна из ракет, которыми атаковали базу США в Ираке, не взорвалась. Ее удалось опознать

16.02.2021 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось фото неразорвавшейся ракеты, которую выпустили по американской военной базе в Иракском Курдистане — это известный боеприпас, сделанный в Иране. Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте Auroraintel.

В подписи к фото указано, что это иранская ракета типа Fadjr-1, что не совсем верно. Судя по всему, перед нами действительно боеприпас, выпущенный из РСЗО типа Fadjr-1, однако сама ракета называется Haseb-1.

Конструктивно это неуправляемая ракета калибра 107 миллиметров, выпускаемая из буксируемой установки залпового огня. Иран скопировал такие боеприпасы у Китая, где они назывались «Тип 63» и представляли собой развитие советских систем БМ-14 1950-х годов. По современным меркам такие РСЗО и ракеты для них выглядят уже безнадежно устаревшими.

Преимуществом РСЗО Fadjr-1 и ракет Haseb-1 является простота конструкции и систем наведения. При необходимости система может монтироваться практически на любое шасси, а 19-килограммовый боеприпас с восемью килограммами взрывчатки имеет дальность полета около 10 километров.

Напомним, вечером 15 февраля по американской военной базе в Иракском Курдистане был нанесен ракетный удар — было ранено шесть человек, один погиб. Ответственность за атаку взяла за себя проиранская группировка.

 
 
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