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Одна из ракет, которыми атаковали базу США в Ираке, не взорвалась. Ее удалось опознать
Источник материала: Tut.by
В Сети появилось фото неразорвавшейся ракеты, которую выпустили по американской военной базе в Иракском Курдистане — это известный боеприпас, сделанный в Иране. Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте Auroraintel.
В подписи к фото указано, что это иранская ракета типа Fadjr-1, что не совсем верно. Судя по всему, перед нами действительно боеприпас, выпущенный из РСЗО типа Fadjr-1, однако сама ракета называется Haseb-1.
Конструктивно это неуправляемая ракета калибра 107 миллиметров, выпускаемая из буксируемой установки залпового огня. Иран скопировал такие боеприпасы у Китая, где они назывались «Тип 63» и представляли собой развитие советских систем БМ-14 1950-х годов. По современным меркам такие РСЗО и ракеты для них выглядят уже безнадежно устаревшими.
Преимуществом РСЗО Fadjr-1 и ракет Haseb-1 является простота конструкции и систем наведения. При необходимости система может монтироваться практически на любое шасси, а 19-килограммовый боеприпас с восемью килограммами взрывчатки имеет дальность полета около 10 километров.
Напомним, вечером 15 февраля по американской военной базе в Иракском Курдистане
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Это чрезвычайно устаревший боеприпас.
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