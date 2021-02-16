Одна из ракет, которыми атаковали базу США в Ираке, не взорвалась. Ее удалось опознать

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось фото неразорвавшейся ракеты, которую выпустили по американской военной базе в Иракском Курдистане — это известный боеприпас, сделанный в Иране. Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте Auroraintel.

Two #Iran |ian Fadjir-1 107 mm rockets which did not explode on impact landed near an Peshmerga base on the outskirts of #Erbil pic.twitter.com/qdHR7pCcPY — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 15, 2021

В подписи к фото указано, что это иранская ракета типа Fadjr-1, что не совсем верно. Судя по всему, перед нами действительно боеприпас, выпущенный из РСЗО типа Fadjr-1, однако сама ракета называется Haseb-1.

Конструктивно это неуправляемая ракета калибра 107 миллиметров, выпускаемая из буксируемой установки залпового огня. Иран скопировал такие боеприпасы у Китая, где они назывались «Тип 63» и представляли собой развитие советских систем БМ-14 1950-х годов. По современным меркам такие РСЗО и ракеты для них выглядят уже безнадежно устаревшими.

Преимуществом РСЗО Fadjr-1 и ракет Haseb-1 является простота конструкции и систем наведения. При необходимости система может монтироваться практически на любое шасси, а 19-килограммовый боеприпас с восемью килограммами взрывчатки имеет дальность полета около 10 километров.

Напомним, вечером 15 февраля по американской военной базе в Иракском Курдистане был нанесен ракетный удар — было ранено шесть человек, один погиб. Ответственность за атаку взяла за себя проиранская группировка.