Потерпевший на суде в Бресте признался, что это он смертельно ранил Геннадия Шутова

Брестский областной суд 16 февраля начал рассмотрение уголовного дела брестчанина Александра Кордюкова, который 11 августа прошлого года был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову.





Геннадий Шутов, который умер 19 августа, тоже является фигурантом уголовного дела. Он обвиняется по части 2 стать 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок».





Александру Кордюкову, помимо этой статьи, предъявлено обвинение в покушении на убийство — по ч. 2 ст. 139 УК.





Председательствующая по делу – судья областного суда Светлана Кременевская, гособвинитель – Геннадий Бурый.





Александр Кордюков женат, 5 августа прошлого года, т. е. за неделю до случившегося, у него родился ребенок. В 2005 году мужчина был судим по ч. 1 ст. 339 «Хулиганство» (наказание – общественные работы). Официально Кордюков нигде не работал, подрабатывал, собирался открывать ИП.





Потерпевшие – двое военнослужащих, прапорщик Арсений Голицин и капитан Роман Гаврилов, которые вечером 11 августа несли службу по охране общественного порядка. Они были в гражданской одежде и с оружием. У них были с собой ПМ девятого калибра.









Потерпевшие сидят слева на диване









Представитель умершего Геннадия Шутова на суде – его дочь Анастасия.





Александр Кордюков не согласен с обвинением. Мужчина говорит, что не знал, что это – военнослужащие, они не показывали документов, не представлялись. Сказал, что ощущает вину за смерть Шутова, потому как без Кордюкова не пошел бы смотреть, что происходит в городе: «Если бы я не пошел, Шутов бы тоже не пошел».





Не отрицает, что выпили с Шутовым в гараже перед этим настойку – 350 грамм 40-градусного напитка на двоих: «По Шутову никогда не было видно, пьяный он или нет».





Отрезок трубы был с собой для самообороны на всякий случай, они сидели на парапете и наблюдали за происходящим.





«Судя по тому, что было в интернете, там были боевые действия», – говорит мужчина и добавляет – «Мы шли не воевать».





По его словам, он вместе с Шутовым сами подошли к потерпевшим, которых приняли за обычных прохожих, спросили, что происходит , а Гаврилов его толкнул. Кордюков дал сдачи. После этого, по словам обвиняемого, Голицин направил пистолет в голову Кордюкову. Кордюков бросил трубу и побежал в толпу: «Я ничего не подумал о том, кто они, я испугался, опасался за свою жизнь, поэтому и убежал».





Чуть позже Кордюков говорит, что ударил Гаврилова трубой по бедру, Голицина, по его словам, он не трогал.





У трибуны – Анастасия, дочь Геннадия Шутова. Она говорит, что в политических действиях отец не участвовал, потому что всегда был в разъездах – Геннадий был дальнобойщиком. В тот период у него закончилась виза, поэтому он был в Бресте. Занимался установкой памятника отцу, который умер незадолго до этого: «А теперь памятник надо ставить ему самому».





Дочь характеризует Геннадия как спокойного, мирного человека. Рассказывает, что у него – пятеро детей: трое детей от первого брака, еще двое несовершеннолетних от другой женщины.





Показания дают потерпевшие.





Роман Гаврилов рассказывает, что приехали в Брест до выборов для участия в соревнованиях на брестском полигоне, из военной части в Марьиной горке. После выборов их подразделение вызвали в ОМОН и поставили задачи выявлять опасных протестующих, дали оружие. 11 августа их из центра отправили на Восток, потому что была информация, что там собираются протестующие. Они поехали на троллейбусе. Кордюков и Шутов показались им подозрительными.





«Мы потеряли их из виду, а они потом со спины подошли и спросили «Всех высмотрели?» Я повернулся и получил по голове», – рассказывает потерпевший.





Гаврилов говорит, что Шутов и Кордюков боролись с ними. Он сделал предупредительный выстрел, потом хотел выстрелить Шутову в плечо, но попал в затылок, потом оказал первую помощь.





Судья спросила у Гаврилова, почему не в ногу Шутову. Потерпевший ответил, что боялся попасть в себя.





На вопрос, мог ли Гаврилов избежать выстрела в затылок Шутову и сохранить ему жизнь, тот ответил: «Я сделал, всё, что мог. Я плохо себя чувствовал».



