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Приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше оставили без изменений

16.02.2021 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше прошло 16 февраля в Минском городском суде. Судьей Еленой Шилько приговор был оставлен без изменений.




Саму Наталью Херше на судебное заседание не доставили.

Напомним, 7 декабря 2020 года судья суда Советского района города Минска Сергей Шатило осудил Наталью Херше по части 2 статьи 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) на 2 года и 6 месяцев исправительной колонии в условиях общего режима.

Наталья Херше признана политической заключенной.
 
Теги: Минск
 
 
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Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении гражданки Швейцарии Натальи Херше прошло 16 февраля в Минском городском суде. Судьей Еленой Шилько...
 
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